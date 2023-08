USMA Annaba : La crise s’accentue La Rédaction by La Rédaction 21 août 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 9 VIEWS S

USMA Annaba : La crise s’accentue La Rédaction by La Rédaction 21 août 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 9 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La crise s’accentue dans la maison de l’équipe-phare de la ville de Lalla Bouna, et les élections ont été un échec et ont été de facto annulées au motif que qu’aucun candidat ne s’est porté partant. Les délais de dépôt de dossiers ont été largement dépassés. Les pouvoirs publics ont renfloué les caisses du club d’un montant de 6 milliards de centimes. Mais, les comptes sont saisis et ce versement, octroyé, ne sert à rien par rapport aux dettes cumulées durant des années. Cependant, ces dettes dépassent l’imagination. Une expertise financière du bilan est nécessaire. Elle doit être menée par des experts en la matière pour assainir la situation gestionnaire, à savoir les dettes, les dépenses, le passif et l’actif du club Bônois qui doit être mis sous la loupe. «Il est presque impossible pour qu’un club, qui ne prétend à rien et ne joue aucun rôle sauf le maintien depuis des années, puisse dépenser autant d’argent», s’attèlent à souligner les fervents supporters annabis. Le vice-président du club amateur, chargé des élections qui devait rester à la tête du club 45 jours avant la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, AGEX, vient de démissionner. Cela explique que la nomination d’un directoire demeure la seule issue. Le ministère de la tutelle, MJS, a été informé des évènements. Avec l’accord des hautes instances, le directeur de la Jeunesse et des Sports, DJS, d’Annaba se chargera de cette mission pour dénouer cette crise sans pareille, jamais vécue dans l’histoire de l’USMA Annaba. Avant l’entame du championnat, le club est interdit d’ores et déjà à procéder à des recrutements à cause de contentieux relatifs aux dettes contractées envers les joueurs tombant au niveau de la commission du règlement des litiges de la fédération CLR /FAF. C’est cette raison également qui fait que personne ne veut prendre les destinées de ce club dont les frais d’engagement n’ont pas été encore versés pour pouvoir entamer la saison. Cette crise a perduré dans le temps et en plus elle a coïncidé avec la période des congés de l’été. Celle-ci risque encore de se prolonger encore, sauf si un miracle survient. La situation est critique à moins que les fidèles de l’USMA Annaba ne se resserrent les coudes pour sauver le club fanion, car les opportunistes commencent à se manifester, sans rien donner. Mais, plutôt tout prendre… Par : Amar Ait Bara