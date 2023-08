Contrebande De Viande Animale À Annaba : Importante Saisie De Foie Et De Rognons EDITEUR - 22 AOÛT 2023 Clique

Contrebande De Viande Animale À Annaba : Importante Saisie De Foie Et De Rognons EDITEUR - 22 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les services de sécurité, notamment la Brigade de Recherches et d’Intervention (BRI), relevant de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d’Annaba, ont démantelé un réseau de commerce illégal de produits de contrebande, découvrant des produits alimentaires frauduleux, d’origine animale, destinés à la consommation humaine. En collaboration avec les services compétents, les agents de la brigade ont perquisitionné, le mardi 15 août, le domicile familial visé, situé dans un quartier populaire, en possession d’un mandat délivré par le procureur de la République. Cette perquisition a permis la découverte de trois réfrigérateurs, renfermant 40,23 kilos de foie et 13,55 kilos de rognons d’animaux congelés, une balance électronique, un congélateur, un grand couteau de boucher et un carnet de comptes. Les deux mis en cause, âgés de 23 et quarante ans, qui étaient impliqués dans ce commerce illicite portant atteinte à la santé des consommateurs, ont été ont été soumis à des poursuites judiciaires en vue de répondre de leurs actes. Les présumés trafiquants ont été présentés devant le procureur de la République compétent territorialement. Cette affaire a émergé suite à la collecte d’informations concernant les activités d’un réseau criminel impliqué dans la contrebande et le commerce de viandes et d’abats d’animaux. Ahmed Chabi