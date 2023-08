Produits De Large Consommation À Annaba : Les Sacs De Semoule Se Font Rares ! EDITEUR - 22 AOÛT 2023 Cliquez p

Produits De Large Consommation À Annaba : Les Sacs De Semoule Se Font Rares ! EDITEUR - 22 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Il y a quelques mois, l’Algérie a été le témoin d’une situation inquiétante : de nombreux produits de consommation, notamment l’huile de table et la semoule, étaient en rupture de stock. Cependant, grâce aux interventions des autorités compétentes, de la direction du Commerce et de celle de la protection du consommateur, les choses sont revenues à la normale. Malheureusement, depuis le début du mois d’août, un important manque de semoule se fait sentir dans les commerces, que ce soit dans les petites épiceries de quartier ou dans les grandes enseignes de supermarchés. Ce produit est introuvable, que ce soit en sac de dix ou de 25 kilos. La plupart des superettes, pour ne pas dire la totalité, sont en rupture de stock de semoule, ce qui frustre grandement les consommateurs. Un grossiste a confié que cette situation est due aux congés annuels des usines de production dans d’autres wilayas limitrophes. « Nous-mêmes n’avons plus de stock de cette matière première. Les fournisseurs nous ont assuré un retour en début septembre, et nous sommes contraints d’attendre cette date pour pouvoir réapprovisionner le marché », a confié ce même commerçant. Face à cet état de fait, le consommateur est le premier concerné, étant pénalisé par cette restriction due au congé annuel. « J’ai parcouru les superettes de mon quartier puis de la ville dans l’espoir de trouver un sac de semoule, même de dix kilos, en vain. Je vais devoir me contenter de pain pour ce mois », avoue un riverain désespéré. Un fournisseur confie également qu’en été, toutes les directions, y compris les usines, fonctionnent en effectif réduit, ce qui impacte la production. Pendant les périodes de service minimum, le taux de production de sacs de semoule est divisé par deux, voire moins, en raison du manque d’effectif. Cette situation perdure jusqu’à la reprise habituelle des activités des usines, prévue normalement en début septembre. Le prix, quant à lui, demeure inchangé en raison des conventions établies par l’État, qui plafonnent le prix d’un sac de semoule à 400 dinars pour dix kilos et à mille dinars pour celui de 25. En outre, l’usine qui approvisionne le chef-lieu de la wilaya, située dans la commune d’El Besbes, a été victime d’un incendie il y a moins d’un mois. Cet incident a entraîné la carbonisation de l’ensemble du stock de blé dur de l’usine, en raison d’une masse et des conditions météorologiques qui ont exacerbé la situation. Autant de raisons qui expliquent pourquoi cette pénurie touche durement la ville des jujubes. En parallèle, les moulins d’Hippone (anciennement Kaouki), fonctionnent à plein régime et leur production n’a pas été affectée par cette crise. Nous nous sommes rendus dans deux supérettes du centre-ville qui ont affirmé ne pas avoir de sacs de semoule en stock et ont confirmé qu’ils seront réapprovisionnés en septembre. En revanche, les directions impliquées dans cette chaîne d’approvisionnement ainsi que les commerçants n’ont pas signalé de problèmes concernant ce produit. Cette situation laisse penser qu’il y a une rupture quelque part dans la chaîne allant du producteur au consommateur, ce qui expliquerait les divergences d’opinions sur ce sujet. En attendant un retour à la normale et un approvisionnement habituel de semoule dans les rayons, il faudra faire preuve de patience. K. Khadidja Rayenne