Fuite des talents numériques Un phénomène condamné à disparaître Cette situation préoccupante met en danger l

Fuite des talents numériques Un phénomène condamné à disparaître Cette situation préoccupante met en danger le développement économique et technologique de l'Algérie. La tâche s’annonce difficile et parsemée d’embûchesLa tâche s’annonce difficile et parsemée d’embûches L'opération de numérisation, actuellement dans sa phase cruciale d'accomplissement, a traversé des étapes importantes et déterminantes pour l'avenir. Depuis près de trois ans, l'État s'est attelé à créer de réelles niches pour porter le passage en mode digital. Une dynamique qui s'établit progressivement pour permettre aux compétences et aux talents du numérique d'exercer leurs fonctions dans des conditions optimales. Cela étant, la tâche s'annonce difficile et parsemée d'embûches comme l'a relevé le cercle Care, précisant dans une analyse signée par Slim Othmani, que «de plus en plus de professionnels du numérique algériens choisissent de quitter le pays pour rechercher des opportunités à l'étranger. Cette fuite des cerveaux prive l'Algérie de compétences précieuses qui sont essentielles pour le développement de l'industrie numérique, de l'innovation et de la compétitivité économique». Il est certain que ce phénomène représente une vraie menace pour l'économie nationale, notamment en cette période de transition. Cependant l'État a déjà pris les devants, en mettant la numérisation en priorité absolue. Toutes les actions récentes, se sont articulées autour d'une synergie naissante entre les différents acteurs de cette opération d'envergure. Les accords et les conventions signés entre les institutions, et avec les partenaires étrangers, sont en perpétuels développements. Il y a lieu de souligner, que les changements opérés en matière de gestion et de gouvernance, notamment dans le domaine de l'investissement et de la digitalisation, ont permis d'asseoir des bases solides. C'est dans cette optique que l'aboutissement de toutes ces actions, donnera naissance à une plate-forme numérique efficiente qui contribuera à retenir les compétences et à optimiser leurs actions. Tous ces changements ont créé un afflux inédit des compétences algériennes qui exercent à l'étranger à des niveaux très élevés en matière de numérisation. Attirés par les nouvelles dispositions de développement, ces derniers opèrent des échanges réguliers avec les institutions algériennes, à travers l'organisation de master class, de rencontres, et de diverses autres interventions. Un flux qui vient contrebalancer le phénomène de la fuite des compétences numériques, du moins jusqu' à la finalisation de l'opération de numérisation. Devant l'émergence d'une nouvelle dynamique économique, et l'inscription d'avancées indiscutables, cette situation nécessite une forte mobilisation de tous les acteurs économiques pour éradiquer les origines de ce phénomène, et mettre en place des motivations importantes pour retenir les compétences numériques. Parmi les recommandations que propose Care figurent «la mise en place de partenariats stratégiques avec des pays qui disposent d'une expertise numérique, la mise en oeuvre d'un vaste programme de formation et de développement des compétences numériques sur le sol algérien, ainsi que la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans le domaine du numérique». Autrement dit, ce n'est qu'à partir de l'exploitation de ces nouveaux mécanismes, que les fruits de ces actions seront visibles. C'est précisément ce qui définit le travail de transition effectué durant ces trois dernières années. À ce titre, le déploiement de l'économie nationale sur les marchés étrangers, est devenu grâce à ces directions économiques, un axe prépondérant des programmes de développement. En ce sens, le cercle Care revient dans son analyse sur «l'importance de la collaboration avec des pays européens renommés dans le domaine de la formation numérique. Une telle coopération pourrait renforcer les compétences des professionnels algériens, stimuler l'économie locale et accroître la reconnaissance internationale de l'Algérie en tant qu'acteur majeur dans le domaine du numérique». Ali AMZALAli AMZAL 00:00 | 22-08-2023 Share