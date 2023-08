BRICS : SOMMET DE JOHANNESBURG Quelles chances pour l'Algérie ? Placeholder LSA PUBLIÉ 19-08-2023, 15:57 A l

BRICS : SOMMET DE JOHANNESBURG Quelles chances pour l'Algérie ? Placeholder LSA PUBLIÉ 19-08-2023, 15:57 A la veille du sommet des Brics, nombreux sont les pays qui vont être à l'écoute de Johannesburg où se déroulera, du 22 au 24 août, la rencontre annuelle des cinq chefs d'états, membres du groupe : le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Cependant, il manquera à l'appel Poutine qui sera absent pour des considérations géopolitiques. Son ministre des Affaires étrangères le représentera. Parmi les pays qui auront les yeux tournés vers le Sud du continent, l'Algérie a exprimé son ambition de rejoindre le groupe des Brics en déposant une demande officielle, en novembre 2022. Le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a également affirmé la volonté de l'Algérie d'intégrer ce groupe à plusieurs reprises. Les chances de l'Algérie pour une éventuelle admission dans ce "club" très fermé dépendent de plusieurs facteurs, notamment : Les critères d'adhésion au Brics, qui seront fixés lors de ce sommet sud africain. Ces critères pourraient inclure des aspects économiques, politiques, géographiques ou culturels. 1- La position des pays membres du Brics, qui doivent approuver à l'unanimité l'entrée d'un nouveau membre. L'Algérie possède des relations diplomatiques et économiques fortes avec les pays de ce groupe, notamment la Chine et la Russie, qui ont déjà déclaré appuyer sa demande. L’Afrique du Sud est également un allié traditionnel d'Alger, le principal sur le continent africain. Le changement à la tête du pouvoir au Brésil et le retour du président Lula pourrait aussi jouer en faveur de cette candidature. L'Inde, en revanche, pourrait avoir des réticences à accueillir un autre pays africain dans le groupe. 2- La stratégie de l'Algérie pour promouvoir sa candidature et mettre en valeur ses atouts. L'Algérie est un pays riche en ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz, qui lui confèrent un poids économique régional et international. L'Algérie est aussi un acteur politique influent dans le monde arabe et africain, qui joue un rôle de médiation dans les conflits et les crises. L'Algérie pourrait également apporter sa contribution aux projets communs des Brics, tels que la Banque de développement ou le Fonds monétaire. En conclusion, l'adhésion de l'Algérie aux Brics n'est pas impossible, mais elle nécessite une préparation rigoureuse et une coordination étroite avec les pays membres du groupe. L'Algérie devra également faire face à la concurrence d'autres pays candidats, tels que l'Égypte, l'Iran ou l'Arabie saoudite. LSA Placeholder LSA PUBLIÉ 19-08-2023, 15:57