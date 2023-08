Zitouni appelle les importateurs de fournitures scolaires à s'orienter vers la production locale Placeholder LSA PUBLIÉ 21-08-2023, 13:47 Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a appelé dimanche à Alger, les importateurs de fournitures scolaires à s'orienter vers la production locale, mettant en évidence les expériences réussies dans ce domaine. Donnant le coup d'envoi d'une exposition de fournitures scolaires à la Promenade des Sablettes (Alger), M. Zitouni a affirmé que pour atteindre cet objectif, le ministère du Commerce avait mis en place une "feuille de route" prévoyant le durcissement, dès l'année prochaine, des conditions d'octroi des autorisations d'importation de fournitures scolaires pour ouvrir la voie à l'investissement local et aux partenariats internationaux. "Nous comptons convertir les 155 millions de dollars destinés à l'importation de fournitures scolaires en investissements afin de créer une plus-value en Algérie", a-t-il déclaré, rappelant que l'Algérie produisait environ un (1) milliard de stylos par an, ce qui est suffisant, selon lui, "pour répondre aux besoins du marché national et exporter". Le ministre a souligné la nécessité pour les importateurs et les producteurs de fournitures scolaires de contribuer à la réussite de la rentrée scolaire 2023/2024, en réduisant les prix, les invitant à rapprocher leurs prix les uns des autres. Les prix du papier au niveau international ont diminué de 50% et ceux du transport maritime ont considérablement baissé, ce qui devrait entraîner une baisse des prix des fournitures scolaires sur le marché local, a-t-il fait valoir. Et de rappeler que son département ministériel avait débuté très tôt cette année les préparatifs de la rentrée scolaire, en coordination avec le ministère de l'Education nationale, les autorisations d'importation ayant été accordées en mars dernier. Par ailleurs, et parallèlement au lancement de cette exposition, M. Zitouni a révélé l'organisation de 83 expositions de fournitures scolaires à travers toutes les wilayas du pays et de trois (3) expositions régionales à Alger, Constantine et Oran pour assurer la disponibilité des produits. M. Zitouni avait rencontré, début août, des producteurs et importateurs de fournitures scolaires pour assurer la disponibilité de ces produits en prévision de la rentrée scolaire. Placeholder LSA PUBLIÉ 21-08-2023, 13:47