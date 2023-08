Elle Bénéficiera À 100.000 Familles : Versement De La Prime De Scolarité À Batna EDITEUR - 24 AOÛT 2023 Clique

Elle Bénéficiera À 100.000 Familles : Versement De La Prime De Scolarité À Batna EDITEUR - 24 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La direction de l’Education nationale a annoncé, avant-hier mardi 22 août, le versement de la prime de scolarité, sur les Comptes Courant Postaux (CCP) des bénéficiaires. Ainsi, les familles en difficulté financière et celles vivant avec des salaires modestes, ne suffisant pas à prendre en charge les besoins quotidiens, ont reçu chacune 5.000 dinars, pour l’achat des fournitures scolaires et pour faire face aux dépenses obligatoires. Parmi les 100.000 bénéficiaires de cette prime, il y a évidemment des nécessiteux, méritant ces aides, mais il n’est pas exclu que des opportunistes et des individus à l’abri du besoin aient trouvé le moyen de parasiter le processus afin d’obtenir ladite prime, qu’ils s’imaginent être un cadeau offert à l’ensemble de la population. De plus, les citoyens bénéficiaires sont concernés par une autre opération, à savoir celle de la distribution gratuite des livres et manuels scolaires, qu’ils pourront acquérir dès le premier jour de la rentrée scolaire 2023-2024, selon des responsables de l’académie de Batna. D’autre part, des actions de solidarité sont prévues d’être effectuées par des associations caritatives, qui accompagneront, comme à leur habitude en de pareilles circonstances, les orphelins et attribueront des vêtements neufs, des cartables, des tabliers et des fournitures scolaires, sous forme de dons, aux familles pauvres et incapables de vivre sans aides. Le ministère de la Solidarité, la wilaya de Batna et la caisse de la Zakat participent également à cet élan de solidarité, destiné à redonner le sourire aux enfants issus de familles démunies. N. Bakha