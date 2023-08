Répression Des Fraudes À El-Hadjar Et Sidi Amar (Annaba) : Saisie De 500 Kilos De Produits Alimentaires EDITEU

Répression Des Fraudes À El-Hadjar Et Sidi Amar (Annaba) : Saisie De 500 Kilos De Produits Alimentaires EDITEUR - 24 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les éléments de la direction du Commerce et ceux du Contrôle de la qualité, accompagnés par les forces de l’ordre, à savoir la police et la gendarmerie, ont mené une vaste campagne de contrôle à travers les communes d’El-Hadjar et de Sidi Amar. Ces opérations se sont soldées par la saisie de grandes quantités de produits alimentaires impropres à la consommation, dont la date de péremption est dépassée et qui sont mal conservés. Au total, 500 kilos de viandes blanches et rouges, des épices, du miel frelaté ainsi qu’une certaine quantité de poissons ont été détruits après avoir été jugés dangereux pour la consommation humaine. Ces sorties sur le terrain visent à protéger la santé des consommateurs et à les préserver parfois même de la mort, comme le jeune homme récemment décédé à Constantine après avoir consommé du thon en conserve. Notre journal a d’ailleurs publié le numéro du lot infecté et le nom de la société de production. Les contrôles effectués par l’équipe de la direction du Commerce, en matière de qualité des produits alimentaires, ne laissent aucune marge aux personnes malhonnêtes pour commercialiser des produits sensibles, exposés au soleil et dont la date de péremption est largement dépassée. Les saisies les plus importantes réalisées lors de cette dernière opération, en début de semaine, concernaient principalement les viandes. Pour rappel, la volaille étant très délicate, il est conseillé aux consommateurs de bien inspecter ce produit lors de l’achat. À son prix actuel, il n’est pas judicieux de gaspiller son argent. En effet, le poulet est vendu entre 500 et 530 dinars le kilo, tandis que l’œuf est proposé entre 22 et 25 dinars l’unité. Ahmed Chabi