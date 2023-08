L'ÉTAT, L'ÉCOLE ET LA FAMILLE par Abdou BENABBOU La rentrée sociale arrive au grand galop sans que l'été ne se décide à plier bagage. Contrairement à la coutume, le calendrier ne tient plus compte de l'ordre des saisons et c'est la rentrée scolaire avec ses différentes fanfares qui annonce une reprise générale avec ses soucis et ses multiples préoccupations. L'école reste l'un des principaux lampions pour apporter un éclairage sur l'avancée d'une nation. Au centre de toutes les proximités, l'éducation dans toutes ses formes est le plus important sujet d'intérêt, car elle conditionne l'avenir de la société. Maillon fort et névralgique, elle est cependant dépendante de l'ensemble des articulations sociales, économiques et politiques qui lui intiment une trajectoire tracée selon le rythme et la manière dans lesquels le pays s'est engagé. Se préparer à recevoir près de 12 millions d'écoliers n'est pas une sinécure pour un pays qui a tant à faire. Elle ne l'est ni pour l'Etat ni pour les parents emboîtant le pas dans une foulée avec un rythme que les péripéties contraignantes des événements du monde ont cadencé. Familles et Etat portent sur le dos le poids des décennies que l'histoire a façonnées. La masse juvénile scolarisable représente le quart de la population globale. Des millions de parents vont encore supporter l'obligation de s'atteler à mettre à la disposition de leurs enfants les utilités nécessaires à leur scolarité. Une autre inévitable et sempiternelle saignée que l'Etat ne pourra qu'atténuer avec les remarquables et lourds efforts qu'il ne cesse de prodiguer. Dans le fardeau, il y a de tout et tout est lié. La santé et ses impondérables, l'habitat et la concentration urbaine, l'emploi et le chômage, l'essor et la démographie galopante. La vie et la survivance pour que l'école refuse de se résumer à des tables et à des murs de classes. Elle est partout et en tout lieu pour que familles et Etat aient un sens et pour qu'une signification digne soit accordée aux 12 millions d'élèves.