Annaba Les contrôleurs d’hygiène sur le terrain L’opération cible les restaurants et les fast-foods sur l’ens

Annaba Les contrôleurs d'hygiène sur le terrain L'opération cible les restaurants et les fast-foods sur l'ensemble de la wilaya. Épargner aux consommateurs les intoxications alimentaires Afin d'éviter aux consommateurs les intoxications alimentaires, en cette période de fortes chaleurs, les brigades de contrôle relevant de la direction du commerce et de la promotion des exportations ont intensifié les contrôles des restaurants et des fast foods. En effet, ces opérations de grande envergure à laquelle s'adonnent depuis des semaines les contrôleurs de la direction du commerce de la wilaya d'Annaba. Le processus cible tous les espaces de consommation, à savoir les restaurants et les fast foods se trouvant sur l'ensemble du territoire de la wilaya. L'action s'inscrit dans le souci d'épargner aux consommateurs les intoxications alimentaires, dont le nombre augmente avec la hausse des températures, en cette période de haute saison. Celle-ci se caractérise, notons-le, par la ruée des consommateurs sur les restaurants et les fast-foods, notamment ceux implantés tout au long de la corniche d'Annaba. À cet effet, ces espaces de restauration font l'objet de contrôle permanent par les brigades mixtes composées des contrôleurs de la direction du commerce et de vétérinaires, dont le travail consiste à veiller au respect des conditions d'hygiène et de santé au sein des restaurants. Au-delà, ces brigades mixtes veillent également à la salubrité des matières premières avec lesquelles sont préparés les aliments proposés aux consommateurs, en plus du contrôle de la qualité des services fournis aux clients. Par ailleurs, les services de contrôle concentrent leur travail sur la vérification des conditions de conservation des viandes, des conserves et autres produits de consommation. Outre cela, les brigades de contrôle vérifient la légalité des pratiques commerciales. Il est à souligner qu'à chaque passage des contrôleurs, les brigades de la direction du commerce d'Annaba, n'ont pas omis de mettre en garde contre l'utilisation de denrées impropres à la consommation ou douteuses, avec un bon contrôle de celles-ci, notamment les viandes blanches et rouges et les conserves, si ces dernières ne sont pas stockées de manière appropriée et correcte par les commerçants. Mieux encore, les contrôleurs ne ménagent aucun effort pour attirer l'attention des commerçants sur le contrôle de la date de fabrication et de péremption des produits périssables. Dans ce sillage, les services de contrôle rappellent, voire incitent, les acteurs activant dans le domaine de la restauration sous toutes ses formes à réduire le sucre, le sel et le gras, nocifs pour la santé. À noter que la wilaya d'Annaba a enregistré et continue d'enregistrer une forte affluence d'estivants qui viennent de toutes les wilayas du pays. C'est pourquoi, consciente des effets d'un tel débordement de vacanciers, notamment pour les restaurateurs, la direction du commerce a décidé d'agir avec anticipation, en mobilisant ses agents, afin d'éviter que les citoyens ne soient exposés aux intoxications alimentaires. Rappelons que cette démarche fait suite à un vaste programme destiné particulièrement à la protection de la santé du consommateur. C'est pourquoi tous les moyens ont été mis en place pour veiller au respect des règles d'hygiène. Avec ce programme de lutte contre les empoisonnements alimentaires, mis en place depuis le début de la saison estivale par la direction du commerce, aucun cas d'intoxication alimentaire n'a été signalé à travers toute la wilaya. Un résultat retenu à l'actif de la multiplication des contrôles. Wahida BAHRI 00:00 | 24-08-2023