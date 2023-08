Liverpool Al-Ittihad lance une offensive à 300 millions d'euros pour Salah Cet été, le championnat saoudien montre une impressionnante folie des grandeurs. Et les gros investissements ne sont sans doute pas terminés. Alors que certains clubs du Royaume attirent des références du football mondial, Al-Ittihad aimerait réaliser un dernier gros coup: l'ailier de Liverpool Mohamed Salah! Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'Égyptien, qui a régulièrement été cité dans le viseur de formations saoudiennes sur ce mercato, se rapproche même d'un départ chez le champion d'Arabie saoudite en titre. Pour rafler la mise, le club de Karim Benzema et N'Golo Kanté proposerait un chèque de 100 millions d'euros, en guise d'indemnité de transfert pour les Reds, et 200 millions d'euros de salaire sur trois ans, soit jusqu'en juin 2026, à la star de 31 ans. Un bail XXL suffisant pour entraîner une réflexion chez Salah? À ce stade de sa carrière, l'ancien joueur de Chelsea pourrait y voir une belle opportunité sur le plan financier à l'approche de ses dernières années au plus haut niveau. Néanmoins, le dossier est loin d'être bouclé. Car il paraît très difficile d'imaginer Liverpool lâcher l'un de ses cadres juste avant la fin du mercato. Les Reds ayant déjà eu du mal à remplacer Sadio Mané l'an passé, il semble peu probable de les voir accepter une offre, certes conséquente, pour Salah sans même lui avoir trouvé au préalable un remplaçant digne de ce nom. Voir Salah quitter Liverpool sur la dernière ligne droite de cette période des transferts mettrait l'équipe de Jürgen Klopp en péril sur un plan purement sportif. 00:00 | 26-08-2023 Share