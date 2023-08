La première station de vélos en libre-service séduit les promeneurs Placeholder LSA PUBLIÉ 25-08-2023, 17:56 Une première station de vélos en libre-service(vélo-partage) a été mise sur pied au niveau de la promenade des Sablettes d’Alger, attirant un nombre sans cesse grandissant des promeneurs venant des différentes wilayas du pays. Selon l’Office des parcs, sports et loisirs de la wilaya d’Alger (OPLA), cette station lancée en juillet dernier, sera connectée à trois autres d’ici au mois de novembre prochain pour relier le côté Est au côté Ouest -dit El Mourabitoune- de la Promenade des Sablettes s’étalant sur 4.5 km. Ce projet innovant a été réalisé par un jeune investisseur algérien, Amine Boulghalache, fondateur de l’entreprise BGE-TEC , a-t-on indiqué au niveau de l'OPLA. "Ce jeune algérien a été aidé dans la conception de cette première stationpar le leader mondial du système vélo-partage, le canadien PBSC solutions urbaines qui a mis en place les stations vélos dans les plus grandes villes à l'instar de Montréal, Londres, New York et Dubaï" a-t-on précisé de même source. Selon l'OPLA, à travers le vélo-partage, l'entreprise BGE-TEC voudrait ancrer le principe du développement urbain durable et participer activement au plan jaune que lance la wilaya d’Alger, en mettant en place un nouveau mode de transport. Ce dernier vise à désengorger les villes en les équipant de stations de vélos modernes, classiques ou électriques pouvant répondre aux besoins du citoyen, en matière de déplacements notamment sur les courts trajets, tout en contribuant à la réduction des gaz à effet de serre et promouvant l’activité physique. "L'OPLA a pour projet d'installer des stations similaires au niveau de toutes ses structures afin de permettre aux Algériens d’essayer ce nouveau système", a-t-on ajouté. Placeholder LSA PUBLIÉ 25-08-2023, 17:56