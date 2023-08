Président sud-africain "Six pays rejoindront les BRICS en 2024" Placeholder LSA PUBLIÉ 24-08-2023, 10:10 L’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie et l’Iran rejoindront les Brics à partir du 1er janvier 2024, c’est ce qu’a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d’une conférence de presse à l’issue du 15e sommet du groupe. « Nous avons décidé d’inviter la république d’Argentine, la république arabe d’Égypte, la république fédérale démocratique d’Éthiopie, la république islamique d’Iran, le royaume d’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à devenir membres à part entière des Brics. L’adhésion de ces six pays sera effective à partir du 1er janvier 2024 », a indiqué le dirigeant sud-africain. LSA Placeholder LSA PUBLIÉ 24-08-2023, 10:10