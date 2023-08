BRICS, patience et clairvoyance par Abdou BENABBOU Des esprits mal avisés ont vite traduit la non-adhésion o

BRICS, patience et clairvoyance par Abdou BENABBOU Des esprits mal avisés ont vite traduit la non-adhésion officielle de l'Algérie aux BRICS comme si elle était une disqualification en coupe du monde de football. La précipitation dans la sentence est trop simpliste pour correspondre à la réalité. S'intégrer dans le grand sérail des enjeux économiques et politiques mondiaux n'est pas simple et quelqu'un comme un responsable politique partisan a eu sans doute la sagesse d'affirmer que la pause de l'Algérie aux portes des BRICS est un mal pour un bien. Aussi, il n'est pas anodin que le président Tebboune ne se soit pas déplacé personnellement au sommet de jeudi à Johannesburg et son absence pourrait être un signe de circonspection. Les autorités algériennes ne nourriraient aucune mollesse à adhérer au grand principe des non-alignés et l'Algérie est toujours candidate pour se joindre au nouveau rassemblement mondial. Elle n'est pas disposée à se dédire d'un engagement dans un regroupement dont elle a été la première initiatrice et fondatrice il y a plus de quarante ans. Mais un principe est une chose et la démarche en est une autre. L'Algérie est la plus proche des fortes pointures qui ont rassemblé jeudi plus de 40 pays. A certains observateurs, il a paru paradoxal que sa solide amitié avec l'Afrique du Sud, la Chine, la Russie et même l'Inde n'ait pas été un argument entraînant. D'autres ont invoqué des calculs savants de PIB et PNB pour expliquer la tournure qui a présidé au choix des nouvelles recrues. D'autres paramètres plus probants et plus larges méritent cependant de l'attention et une indéniable considération. L'état actuel du monde ne cesse d'exiger des nations sagesse et pondération. L'imbrication des conflits de toutes natures n'est pas faite pour assurer le pas. Tout en affirmant sa totale adhésion aux principes qui ont présidé à la création des BRICS, l'Algérie a eu peut-être raison de s'appuyer sur la patience et de s'armer de clairvoyance.