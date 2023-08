El Tarf : Vol De Cheptel À Ain Allem : Le Pire De Cadeau De Mariage Par Ses Propres Cousins EDITEUR - 26 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Un jeune éleveur de la cité Traidia a découvert son étable vide, à Ain Allem, trois kilomètres du chef-lieu de la commune de Dréan, dans la wilaya d’El Tarf, la nuit de son mariage. La victime a immédiatement porté plainte auprès de la brigade de la Gendarmerie. Son troupeau, composé de 73 têtes, comprenant 34 brebis, 37 agneaux et deux béliers, a été dérobé dans sa totalité. Après quelques jours d’investigations, les enquêteurs sont parvenus à mettre en cause deux suspects. L’instruction, ouverte dans la matinée d’avant-hier jeudi 24 août, a duré plusieurs heures, se terminant dans l’après-midi, avec la mise sous mandat de dépôt des deux mis en cause, association de malfaiteurs et vol. Il s’est avéré que ce sont deux de ses cousins qui ont subtilisé son cheptel, pour le revendre à un éleveur de la localité de Zouabi, commune de Sedrata, relevant de la wilaya de Souk-Ahras. Les enquêteurs de la brigade de Dréan ont obtenu l’autorisation du procureur de la République d’élargir leur territoire de compétences, et ont ainsi pu se rendre chez l’acheteur, qui ignorait la provenance du bétail. Celui-ci a expliqué avoir payé la somme de 207 millions de centimes pour l’ensemble du troupeau, dont un versement de 107 millions a été effectué aux vendeurs à l’origine du vol. Le jeune propriétaire du troupeau a estimé que ses brebis, agneaux et béliers volés valaient plus de 300 millions de centimes. L’intégralité du troupeau a été récupérée, ainsi que l’argent remis à l’acheteur. Iheb