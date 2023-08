Circulation Routière À Ben Azzouz : Les Habitants Exigent Des Ralentisseurs EDITEUR - 26 AOÛT 2023 Cliquez pou

Circulation Routière À Ben Azzouz : Les Habitants Exigent Des Ralentisseurs EDITEUR - 26 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les habitants de l’agglomération de Zaouia, relevant de la commune de Ben Azzouz, ont rappelé, via une lettre ouverte adressée aux autorités locales, la nécessité d’accélérer la pose de ralentisseurs sur le chemin de wilaya 12, à l’entrée dudit village. Les riverains demandent également la restauration des anciens dos-d’âne, étant donné que ce tronçon routier connaît une densité de trafic importante, avec des bus se dirigeant vers les plages de Kaf Fatima et Guerbès, ainsi que des voitures touristiques et utilitaires, qui passent à une grande vitesse dans la zone urbaine de Zaouia. Ces excès de vitesse constituent un danger permanent pour les riverains, notamment les enfants traversant la route quotidiennement, en raison de la présence de commerces, points d’eau, et de l’unique boulangerie du village de l’autre côté de la route. Sans oublier que certains riverains habitent les quartiers adjacents à la route et que les chemins pour piétons et les panneaux de signalisation routière sont absents. Les rédacteurs de cette missive suggèrent qu’une intervention urgente est plus que nécessaire pour protéger les vies humaines. Les élus de l’Assemblée Populaire Communale (APC) sont appelés à s’occuper de cette affaire urgente, car ils sont tenus devant la loi de protéger les vies et les biens des citoyens. Imed Moues