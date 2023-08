Annoncé à Naples, Gabri Veiga signe finalement à Al-Ahli Article de Adrien Fedeli • 2h Gabri Veiga quitte son club formateur, le Celta Vigo, pour signer à Al-Ahli en Arabie saoudite. (R. Larreina/afp7/Presse Sports) © Fournis par L'Equipe Un temps annoncé à Naples, Gabri Veiga (21 ans), l'un des meilleurs espoirs du football espagnol, a signé samedi avec le club saoudien d'Al-Ahli. Anoncé à Naples, le jeune milieu espagnol Gabri Veiga, a finalement choisi une destination plus exotique. Comme beaucoup de joueurs européens avant lui, il a signé samedi en Arabie saoudite, à Al-Ahli. Le joueur âgé de 21 ans est désormais lié au club saoudien jusqu'en 2026. Après une grosse saison avec le Celta Vigo (40 matches, 11 buts) et un Euro Espoirs réussi avec la sélection espagnole (défaite 0-1 en finale, contre l'Angleterre), Gabri Veiga évoluera aux côtés de Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin et Roberto Firmino.