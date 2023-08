Affaire Rubiales : la grosse mise à jour de Jenni Hermoso, les joueuses prennent une énorme décision Article d

Affaire Rubiales : la grosse mise à jour de Jenni Hermoso, les joueuses prennent une énorme décision Article de Léo Faussemagne • 21h La joueuse espagnole a tenu à rétablir la vérité après le baiser volé de Luis Rubiales. Jenni Hermoso La joueuse espagnole a tenu à rétablir la vérité après le baiser volé de Luis Rubiales. À la surprise générale, Luis Rubiales n’a pas démissionné de son siège de président de la fédération espagnole de football. Dans une scène absolument lunaire, l’ancien joueur de 46 ans s’est justifié en assurant que le baiser avec Jennifer Hermoso, après le sacre des Espagnoles dimanche, était consenti. Des propos qui ont fait beaucoup de bruit en Espagne et ailleurs. La principale intéressée, quant à elle, est sortie de son silence pour rétablir sa vérité à travers un communiqué. Jenni Hermoso dément tout consentement "Je tiens à préciser qu'à aucun moment je n'ai consenti au baiser qu'il m'a donné et qu'en aucun cas je n'ai cherché à être portée en étant enlaçée par le président. Je ne tolère pas que ma parole soit remise en question et encore moins que l'on invente des mots que je n'ai pas prononcés. Nous voulons terminer cette déclaration en appelant à de véritables changements, à la fois sportifs et structurels, qui aideront l'équipe nationale senior à continuer de se développer, afin que nous puissions transmettre ce grand succès aux générations futures". Jenni Hermoso et 19 de ses coéquipières du mondial ont signé le communiqué ci-dessous. Elles menacent de se mettre en retrait de la sélection si la "direction actuelle continue". Le communiqué complet des joueuses "Suite aux événements survenus ce matin et face à la perplexité du discours du président de la Fédération Royale Espagnole de Football, M. Luis Manuel Rubiales Béjar, les joueuses de l'équipe nationale senior, récemment championnes du monde, en soutien à Jennifer Hermoso, souhaitent exprimer leur condamnation ferme et catégorique d'un comportement qui porte atteinte à la dignité de la femme. Même les non-gamers sont obsédés par ce jeu (ça vaut le coup de l'installer!) Même les non-gamers sont obsédés par ce jeu (ça vaut le coup de l'installer!) Sponsorisé Raid: Shadow Legends Au vu des déclarations du président de la Fédération Royale Espagnole de Football, Jennifer Hermoso tient à démentir catégoriquement avoir consenti au baiser que lui a donné M. Luis Manuel Rubiales Béjar lors de la finale de la Coupe du Monde. "Je tiens à préciser que, comme on peut le voir sur les images, à aucun moment je n'ai consenti au baiser qu'il m'a donné et, bien sûr, en aucun cas je n'ai cherché à être portée en étant enlaçée par le président. Je ne tolère pas que l'on mette en doute ma parole et encore moins que l'on invente des mots que je n'ai pas prononcés", a déclaré M. Hermoso. Depuis notre syndicat, nous voulons souligner qu'aucune femme ne devrait avoir à répondre aux images brutales que tout le monde a vues et, bien sûr, qu'elles ne devraient pas être impliquées dans des attitudes non consensuelles. Les joueuses de l'équipe nationale espagnole de football, champions du monde en titre, attendent des réponses fortes de la part des autorités publiques afin que des actions telles que celles contenues dans ce document ne restent pas impunies. Nous voudrions terminer cette déclaration en appelant à de véritables changements, à la fois sportifs et structurels, qui aideront l'équipe nationale senior à continuer à se développer, afin de pouvoir transmettre ce grand succès aux générations futures. Nous sommes tristes qu'un événement aussi inacceptable parvienne à ternir le plus grand succès sportif du football féminin espagnol. Après tout ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde Féminine, nous voulons affirmer que toutes les joueuses qui ont signé cette lettre ne reviendront pas en équipe nationale si la direction actuelle continue. Les joueuses signataires de cette lettre sont Jennifer Hermoso ; Alèxia Putellas ; Misa Rodríguez ; Irene Paredes ; Ona Batlle ; Mariona Caldentey ; Teresa Abelleira ; María Pérez ; Cata Coll ; Aitana Bonmati ; Laia Codina ; Claudia Zornoza ; Oihane Hernández ; Rocío Gálvez ; Irene Guerrero ; Alba Redondo ; Athenea del Castillo ; Eva Navarro ; Enith Salón ; Ivana Andrés ; Patricia Guijarro ; Lola Gallardo ; Nerea Eizagirre ; Ainhoa Moraza ; Maria León "Mapi" ; Sandra Paños ; Claudia Pina ; Amaiur Sarriegi ; Leila Ouahabi ; Laia Aleixandri ; Lucia García ; Andrea Pereira ; Vero Boquete ; Ainhoa Tirapu ; Sandra Vilanova ; Ana Romero "Willy" ; Silvia Meseguer ; Nagore Calderón ; Carmen Arce "Kubalita" ; Priscila Borja ; Natalia Pablos ; Susana Guerrero ; Larraitz Lucas ; Isabel Benito ; Amanda Sampedro ; Isabel Fuentes ; Elisabet Sánchez ; Mari Paz Azagra ; Vanesa Gimbert ; Virginia Torrecilla ; Leire Landa ; Elisabet Ibarra ; et Marta Torrejón."