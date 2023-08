Al-Nassr : Cristiano Ronaldo fixe son avenir et fait une grosse annonce sur l’Arabie saoudite Article de Thoma

Al-Nassr : Cristiano Ronaldo fixe son avenir et fait une grosse annonce sur l’Arabie saoudite Article de Thomas Salis • 6h Après Al-Fateh – Al-Nassr (0-5), Cristiano Ronaldo a pris la parole concernant son avenir et celui du championnat saoudien en pleine explosion. Ronaldo avec Al-Nassr en 2023 Après Al-Fateh – Al-Nassr (0-5), Cristiano Ronaldo a pris la parole concernant son avenir et celui du championnat saoudien en pleine explosion. CR7 est aux Anges. Hier soir, Al-Nassr s’est imposé 5 à 0 face à Al-Fateh avec notamment un triplé de Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or portugais marque ses premiers buts dans le championnat saoudien cette saison qui s’annonce très passionnant avec l’Al-Ittihad de Karim Benzema, l’Al Hilal de Neymar et l’Al Alhi de Riyad Mahrez. Vidéo associée: Foot: à coup de milliards, l'Arabie saoudite veut intégrer la Ligue des champions (i24 News - French) Heure actuelle 0:32 / Durée 2:14 i24 News - French Foot: à coup de milliards, l'Arabie saoudite veut intégrer la Ligue des champions 0 Afficher sur Watch Ronaldo ne se voit qu’en Arabie saoudite « Ce championnat va être le meilleur au monde ». Après la rencontre, Cristiano Ronaldo est revenu sur son avenir avant d’annoncer de belles choses pour l’avenir de la Saudi Pro League, « Je suis très heureux d’être ici en Arabie saoudite, le football évolue. Des joueurs très forts arrivent. Comme je l’ai dit il y a quelque temps, ce championnat va être le meilleur au monde. Pas à pas, le chemin se construit. Je suis très heureux de l’accueil en Arabie saoudite dans tous les stades », a-t-il lancé.