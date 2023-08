Liverpool : le message fort de Klopp sur Salah, courtisé par l'Arabie saoudite Article de Antoine Chirat • 1j Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, s'est montré très ferme sur l'avenir de Mohamed Salah, l'international égyptien très courtisé par l'Arabie saoudite. Jürgen Klopp et Mohamed Salah Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, s'est montré très ferme sur l'avenir de Mohamed Salah, l'international égyptien très courtisé par l'Arabie saoudite. Cet été, Liverpool s'est transformé en un client de choix pour l'Arabie saoudite. En effet, les Reds ont tout d'abord vu Roberto Firmino, en fin de contrat, s'engager avec Al-Ahli, avant de concéder les départs du capitaine Jordan Henderson à Al-Ettifaq (14 millions d'euros) et du Brésilien Fabinho à Al-Ittihad (46 millions d'euros). Mais visiblement, les Saoudiens ne veulent pas en rester là et ils espèrent désormais réaliser un nouvel énorme coup avec le transfert de l'Égyptien Mohamed Salah. Pour autant, Jürgen Klopp ne l'entend pas vraiment de cette oreille. Vidéo associée: Transferts - Klopp : "Salah est investi à 100% avec Liverpool" (Dailymotion) Klopp ferme la porte Présent en conférence de presse avant d'affronter Newcastle ce dimanche, le technicien allemand a tenu à mettre fin aux rumeurs de départ de son attaquant vers le Golfe : "S'il y a quelque chose qui se passe, ce que je ne pense pas, ou que je ne sais pas, je l'ai déjà dit, ça serait un non. Il est concentré à 100% sur Liverpool" a-t-il ainsi indiqué. Ces derniers temps, certaines rumeurs laissent plutôt entendre que le gaucher pourrait quitter le club l'été prochain à un an de la fin de son contrat dans le nord de l'Angleterre. En attendant, Klopp devrait bien pouvoir compter sur "The Egyptian King" cette saison.