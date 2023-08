Liverpool : un contrat à la Beckham pour Salah en Arabie saoudite ? Article de Nathan Bricout • 16h L'Arabie saoudite est désormais prête à tout pour s'attacher les services de Mohamed Salah. Mohamed Salah Mohamed Salah © Icon Sport L'Arabie saoudite est désormais prête à tout pour s'attacher les services de Mohamed Salah. Après Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Roberto Firmino ou encore N'Golo Kanté, la nouvelle superstar visée par l'Arabie saoudite se nomme Mohamed Salah. Une signature qui a été élevée au rang de priorité absolue, le Pharaon étant perçu comme un atout plus précieux pour le pays que n'importe quelle autre recrue jusqu'à présent en raison de son influence massive et de son statut de superstar dans les pays arabes du Moyen-Orient et dans la péninsule du Golfe selon les informations du Sun. Vidéo associée: Transferts - Klopp : "Salah est investi à 100% avec Liverpool" (Dailymotion) Salah bientôt propriétaire d'une équipe ? Une arrivée qui serait donc très bien vue d'un point de vue diplomatique, Salah pouvant devenir à long terme la figure de proue du championnat saoudien. Le principal intéressé, quant à lui, ne serait pas contre changer d'air alors qu'en plus d'un montant de 200 millions d'euros sur trois ans, il aurait aussi à sa disposition un jet privé, des billets d'avion illimités pour sa famille et une offre pour devenir ambassadeur du tourisme et des investissements en Arabie saoudite. Découvrez nos nouveautés - Site officiel Amazon.fr® - amazon.fr Découvrez nos nouveautés - Site officiel Amazon.fr® - amazon.fr Sponsorisé www.amazon.fr/Cuisine_Maison/Ameublement Mieux, comme David Beckham à son arrivée au LA Galaxy en 2007, la star de Liverpool pourrait avoir des actions dans une équipe à l'avenir car le gouvernement saoudien souhaiteraient que les équipes appartiennent à des propriétaires privés à moyen terme. Quand on voit que l'Anglais a réussi à obtenir la signature de Lionel Messi cet été à l'Inter Miami, nul doute que cela devrait faire réfléchir le numéro 11 des Reds.