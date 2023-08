Des photos de l’incroyable maison de Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite Article de La Rédaction • 2j Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo se sont récemment immergés dans leur nouvelle vie en Arabie Saoudite. Jusqu’à il y a quelques semaines, le couple et leurs enfants résidaient dans un hôtel, mais ils ont finalement trouvé la résidence idéale pour s’établir. Il s’agit d’une somptueuse demeure située à Riyad, s’étendant sur plusieurs étages et agrémentée de vastes fenêtres donnant sur le jardin et la piscine. Grâce à une vidéo partagée par Georgina Rodriguez, nous avons pu avoir un aperçu de quelques pièces de la maison qu’ils occuperont pendant que la star du football jouera pour Al-Nassr F.C. dans la Ligue professionnelle saoudienne. La palette de couleurs dominante est le blanc, simplement interrompue par le noir des fenêtres et des stores. Comme le dévoilent certaines des images qu’elle a partagées, la maison qu’elle partage avec Cristiano Ronaldo et leurs enfants comporte trois étages, avec potentiellement un sous-sol. Le style de cette résidence spectaculaire est résolument moderne et minimaliste. Elle a été érigée sous forme de modules architecturaux et présente des plafonds élevés. Les larges fenêtres laissent pénétrer abondamment la lumière à l’intérieur. Georgina Rodríguez a choisi de nous dévoiler le salon, un espace généreux comprenant plusieurs zones. Cependant, il est remarquable de constater le manque de décoration, ce qui est compréhensible étant donné qu’ils viennent tout juste de s’installer et que cette maison ne constitue pas leur résidence permanente. Il est probable que ni elle ni Cristiano ne souhaitent investir considérablement dans le mobilier étant donné la situation temporaire. Fauteuil Relax En Tissu GIORGIA - Gris Fauteuil Relax En Tissu GIORGIA - Gris Sponsorisé Vente-unique.com La prédominance du blanc se poursuit également à l’intérieur. Une télévision fixée au mur trône au cœur du salon. La table à gauche de la télévision est simplement ornée d’une sculpture et d’une bougie. En face de la télévision, un canapé blanc impressionnant trône. Ils ont choisi de ne pas installer de table au centre du salon afin de laisser davantage d’espace à leurs enfants, qui y jouent tous les jours. Georgina et Cristiano jouissent d’un espace extérieur luxueux offrant tout le confort nécessaire. Il comprend un gazon artificiel, une piscine spectaculaire et un coin détente. Une pergola en fer et en bois a également été installée pour abriter les voitures qu’ils utilisent en Arabie Saoudite. Nous vous présentons ci-dessous toutes les images illustrant l’intérieur et l’extérieur de cette demeure familiale :