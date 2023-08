Classement FIFA (dames) L’Algérie reste à la 80e place La sélection algérienne féminine de football reste sc

Classement FIFA (dames) L’Algérie reste à la 80e place La sélection algérienne féminine de football reste scotchée à la 80e place du classement mondial de la Fédération internationale (FIFA), dévoilé vendredi, alors que la Suède domine pour la première fois de son histoire le classement FIFA, devant les Championnes du monde espagnoles. Sur le plan continental, l’Algérie a également conservé sa 10e position, devancée par le Nigeria (32e mondial), l’Afrique du Sud (45e), le Cameroun (56e), le Maroc (58e), le Ghana (59e), la Côte d’Ivoire (66e), la Zambie (69e), la Tunisie (76e) et la Guinée équatoriale (79e). La sélection algérienne féminine n’a plus joué de match officiel depuis le mois de février 2022 et la double confrontation face à l’Afrique du Sud (aller: 2-0, retour:1-1) comptant pour le deuxième et dernier tour des qualifications de la CAN 2022, dont la phase finale s’était déroulée en juillet dernier. De son côté, la Suède, qui a terminé 3e du Mondial-2023, se retrouve en tête en grimpant de deux positions et détrône les États-Unis, éliminés en huitièmes de finale, qui sont désormais 3e. Les Espagnoles sont logiquement les autres grandes gagnantes de ce classement avec un bond de quatre places après leur sacre (2e).L’Australie, hôte du tournoi avec la Nouvelle-Zélande, est exclue du Top 10 malgré sa présence en demi-finales (11e).Enfin, l’Allemagne paie sa piteuse campagne (élimination au 1er tour) et recule de quatre positions (6e).. Le classement FIFA 1. Suède 2069,17 pts 2. Espagne 2051,84 3. Etats-Unis 2051,21 4. Angleterre 2030,14 5. France 2004,17 6. Allemagne 1987,67 7. Pays-Bas 1984,5 8. Japon 1961,35 9. Brésil 1949,41 10. Canada 1944.84 80. Algérie. 00:00 | 27-08-2023 Share