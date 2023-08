La Patate Frite Se Fait Rare À Annaba : Une Qualité Qui Fait Grincer Des Dents EDITEUR - 27 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Après avoir suscité l’attention avant le mois de Ramadhan en raison de son prix élevé et de sa rareté sur le marché, la pomme de terre vendue serait de mauvaise qualité. Suite à nos investigations, un gérant de fast-food et quelques gargotiers que nous avons interrogés ont choisi de ne pas proposer de frites dans leurs plats et sandwichs à cause de la médiocre qualité des pommes de terre récemment vendues sur le marché. Un gérant de fast-food a déclaré : « Pendant plusieurs jours, nous avons décidé de ne pas servir de frites, car nous avons constaté, par exemple, que les pommes de terre coupées en bâtonnets brunissaient rapidement lors de la friture. Ce phénomène est dû à la forte teneur en amidon des pommes de terre, qui provoque cette coloration ». « L’on nous dit que les pommes de terre en vente sur le marché seraient celles qui ont été stockées dans des chambres froides, ce qui pourrait expliquer leur mauvaise qualité. Aussi, leur qualité dépend également de la région de leur récolte. Par exemple, les régions méridionales sont réputées pour fournir des tubercules de meilleure qualité », a indiqué un autre responsable. Cependant, certains gérants de restaurants moins formels tiennent des propos différents, étant unanimes quant à la bonne qualité du produit servi. L’un d’eux, exerçant au centre-ville, a souligné : « Regardez à quel point mes frites sont dorées. J’achète uniquement des pommes de terre en provenance du Sud, car elles ont une teneur en sucre moins élevée. Les frites que je sers à mes clients dans différents plats sont croustillantes. Mes clients en raffolent. Ne vous fiez pas trop aux rumeurs trompeuses qui influencent certains clients crédules. Si c’était le cas, tous les restaurants et fast-foods seraient fermés ». Et d’ajouter : « Le kilo de pommes de terre que j’achète auprès d’un dépositaire coûte 65 dinars. Elles sont adaptées à la friture ». Nejmedine Zéroug