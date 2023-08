Résister, ce magnifique mot ! par Kamal Guerroua Et puis, le meilleur remède à l'ennui et au stress, n'est-il pas de vendre son portable et de jeter sa télé au bon débarras ? Et de n'écouter que le son profond de son cœur. Quel meilleur lieu pour s'écouter que le jardin ? Un jardin où l'on sentirait l'odeur des fleurs, contemplerait la verdure des arbres et entendrait le chant des oiseaux. Les paysans, dit-on, sont des gens pauvres mais heureux. Des gens qui savent nager dans la mer du temps sans qu'ils ne se noient, sans qu'ils ne soient perturbés dans leur être profond, sans qu'ils ne perdent l'équilibre entre leur moi intérieur et la rage des vagues qui risquent de les engloutir. Parfois, les bruits extérieurs sont autrement plus dévastateurs de notre santé qu'une métastase cancéreuse. Les préjugés, les qu'en dira-t-on, les tabous, les médisances tuent à petit feu et il n'y a aucun remède à cela à part le silence. Et le silence est synonyme de solitude et la solitude est synonyme de jardin. Un jardin est un monde à part qui se confond dans sa beauté, sa discrétion, ses confidences, avec notre jardin intérieur dans lequel nous puisons notre force à résister aux aléas du temps... Résister à l'ennui, résister à l'adversité du temps, résister à la superficialité du monde, résister au regard qui juge, résister au désespoir, résister à la routine, résister à la précarité, résister à la perte des siens, résister au mensonge, résister à l'hypocrisie, résister à la haine, résister à la distance, résister aux manipulateurs, résister aux médisants..., résister à la vieillesse..., résister à la mort. Résister est ma foi un mot magnifique qui doit se conjuguer au présent de l'indicatif. Et il me semble, peut-être je me trompe, que sans résistance, la vie n'a plus aucun sens. Pourquoi vivre si l'on fuit le champ de la résistance ? Pourquoi vivre si l'on veut la facilité de la victoire sans la dureté du sacrifice ? Pourquoi vivre, si l'on croit que la culture de l'effort n'a pas de place dans notre champ d'existence ? Foutaise !