Extranet lance une nouvelle technique de collecte des déchets L'Établissement de nettoiement, de collecte et de transport des déchets ménagers de la wilaya d'Alger (Extranet) a mis en place une nouvelle technique de collecte visant à réduire le jet des ordures dans les rues et sur les trottoirs, a indiqué samedi un communiqué des services de la wilaya d'Alger. Il s'agit, explique la même source, de l'installation de poubelles enterrées, un dispositif consistant à placer des conteneurs souterrains amovibles, relevant que l'objectif est d'»éliminer les points noirs et la prolifération d'animaux errants, d'insectes et des rats, en plus des mauvaises odeurs que dégagent les poubelles ouvertes, en vue de préserver la propreté et la beauté de l'environnement». Pour un environnement sain, Extranet appelle les citoyens à «faire preuve de civisme, aider au maximum les agents d'entretien à travers le bon usage des poubelles enterrées, éviter les décharges sauvages, trier les déchets et respecter les heures de sortie des déchets, à savoir de 19h00 à 22h00», conclut le communiqué. 00:00 | 28-08-2023