Accidents de la circulation 20 morts et 597 blessés en 2 jours! Le non-respect du Code de la route demeure la cause principale de la persistance du terrorisme routier. C’est l’hécatombeC’est l’hécatombe L’hécatombe continue sur nos routes! 20 personnes ont perdu la vie et près de 600 autres ont été blessées dans plus de 400 accidents de la circulation survenus dans de nombreuses wilayas du pays. C’est ce que nous avons appris, hier, du capitaine Nassim Bernaoui, chef du bureau de l’information et de la communication auprès de la direction générale de la Protection civile (Dgpc). Le tout-dernier accident, a fait 33 blessées, dont quatre sont dans un état grave, comme affirmé par le même responsable. Ce drame est survenu sur l’autoroute Est-Ouest, près de l’échangeur de Chiffa, en direction d’Oran, à Blida. Il s’agit d’un carambolage qui s’est produit à une heure tardive, à 4 h 36 minutes de la matinée d’hier. Un bus de transport de voyageurs, un camion et 20 véhicules sont impliqués dans ce drame routier. Le même responsable a souligné que 15 personnes sont décédées et 313 autres blessées du samedi à dimanche, (24 heures) dans 217 accidents de la route. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Djelfa avec huit personnes décédées et cinq autres blessées suite à deux accidents de la circulation. Le premier accident a causé le décès de trois personnes et des blessures à trois autres, suite à une terrible collision entres deux véhicules sur le chemin de wilaya N°167, commune et daïra d’Aïn Ouessara. Le deuxième accident est un carambolage impliquant un camion et deux véhicules sur la RN N°01, commune Taâdoumite, daïra de Aïn El Ibile, wilaya d’Illizi. Quatre personnes sont décédées et trois autres personnes ont été déplorées par les mêmes services, suite à une collision entre deux véhicules sur la RN N°38, commune et daïra d’In Amenas. Il ne s’agit pas du premier accident impliquant un véhicule lourd. Un drame de trop qui relance ainsi le débat sur la vitesse, la durée de conduite et le temps de pause des chauffards. Les chauffeurs de bus de voyageurs et même les chauffeurs de taxi collectif sont mis sur le banc des accusés. Ces fous du volant ont été à l’origine de plus de 50 % des accidents de la circulation enregistrés sur nos routes depuis le début de l’été, comme précisé à L’Expression par le commandant Samir Bouchehit, directeur de la communication au Centre d’information et de coordination routière de la Gendarmerie nationale. Plus de 600 personnes ont trouvé la mort et plus de 2700 autres ont été blessées dans des accidents depuis le début de la saison estivale jusqu’à la mi-août», a révélé davantage le même responsable. Cela avant de préciser que la Gendarmerie nationale a renforcé son plan de lutte à travers l’intensification des opérations de contrôle d’alcoolémie et de stupéfiants des chauffeurs en général et des chauffeurs de transport de voyageurs et des poids lourds en particulier. La raison ? « L’exploitation des résultats des statistiques recueillies par nos services a démontré que de nombreuses personnes impliquées dans des accidents de la circulation conduisaient sous l’effet de drogue et d’alcool, notamment durant la saison estivale », a conclu le commandant. C’est du moins ce qui explique le comportement dangereux de ces chauffards, qui sèment la terreur sur nos routes. Mohamed AMROUNIMohamed AMROUNI 00:00 | 29-08-2023 Share