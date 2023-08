Une nouvelle technique pour la collecte des déchets Enfin des villes propres? Elle consiste à placer des cont

Une nouvelle technique pour la collecte des déchets Enfin des villes propres? Elle consiste à placer des conteneurs souterrains amovibles pour éliminer les points noirs et les odeurs nauséabondes qui se dégagent des poubelles. Une «formule» qui a fait ses preuvesUne «formule» qui a fait ses preuves Le ramassage des déchets, des ordures ménagères, leur gestion ont été de tout temps un vrai casse-tête. La question a fini par se poser en termes de santé publique. Les trottoirs de l´ensemble des quartiers de la capitale même ceux qui ont la réputation d´être les plus huppés à l´instar de ceux d´Hydra, Sidi Yahia...et des hauteurs d´Alger, croulent sous les amas d´ordures qui en plus d´être amoncelées et tassées dans des poubelles pleines à craquer dégagent une odeur pestilentielle. Un cliché renvoyé par toutes les villes du pays. Une nouvelle technique pour la collecte des déchets vient d'être mise en place par l'Etablissement de nettoiement, de collecte et de transport des déchets ménagers de la wilaya d'Alger (Extranet). L'opération commencera par Chéraga (Aïssat Idir), banlieue ouest d'Alger. Elle vise à réduire le jet des ordures dans les rues et sur les trottoirs, a indiqué un communiqué des services de la wilaya d'Alger. Il s'agit de l'installation de poubelles enterrées, un dispositif consistant à placer des conteneurs souterrains amovibles. L'objectif est d' «éliminer» les points noirs et la prolifération d'animaux errants, d'insectes et des rats, en plus des mauvaises odeurs que dégagent les poubelles ouvertes, en vue de préserver la propreté et la beauté de l'environnement, a précisé la même source. Pour un environnement sain, les citoyens sont appelés à «faire preuve de civisme, aider un maximum les agents d'entretien à travers le bon usage des poubelles enterrées, éviter les décharges sauvages, trier les déchets et respecter les heures de sortie des déchets à savoir de 19h00 à 22h00», a exhorté Extranet. L'appel sera-t-il entendu? À ce titre, les responsabilités des pouvoirs publics, celle de l´école, institution dévouée par excellence à la dispense de l´éducation des enfants, ainsi que celle des parents à qui revient le devoir d´inculquer les bases les plus élémentaires du respect de l´environnement et d´autrui à leur progéniture, sont engagées. La pollution de l´environnement donne la nette impression qu´il est loin de représenter une des priorités du paysage urbain des grandes villes algériennes en général et de la capitale en particulier qui en principe doit être une fenêtre sur le monde. Avec la proportion prise par le phénomène de la consommation, sont apparus les sachets et les gobelets en plastique qui sont instinctivement jetés après usage. Ils constituent des foyers de pollutions terribles pour la planète. La durée de vie d´une bouteille en plastique jetée dans la nature est de 100 à 1000 ans. Celle d´une boîte de conserve est de 50 ans, celle d´un filtre à cigarette de 1 à 5 ans, le chewing-gum 5 ans, celle des pneus en caoutchouc plus de 100 ans...Phénomène culturel ou réflexe acquis mécaniquement, par habitude, la gestion du ramassage des ordures ménagères, l´hygiène et la propreté en général sont des phénomènes sociaux qui se sont transformés en problème de santé publique. Nul n´ignore que les poubelles, qui jonchent les trottoirs de nos villes représentent des foyers avérés de microbes et de virus. Les odeurs pestilentielles qui en émanent, pas seulement lorsqu´elles débordent d´immondices mais aussi lorsqu´elles sont vidées, car elles ne subissent aucune opération de nettoyage, en plus d´être insupportables, constituent un véritable danger pour la santé des citoyens. Il faut savoir que plus de 672 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectées en 2022 dans la wilaya d'Alger. Soit une moyenne de plus de 1 841 tonnes/jour! Conséquence de ce trop-plein d´ordures: la multiplication du nombre de décharges illégales à travers l´ensemble du territoire algérien. Quant aux décharges autorisées, elles sont loin de répondre aux normes internationales. Quel type d´action le gouvernement compte-t-il mettre en oeuvre afin d´éradiquer ce fléau? Si récupérer un déchet c´est le sortir de son circuit de collecte et de traitement puis le recycler afin de le réintroduire directement dans celui de la production dont il a pris corps, la gestion des ordures ménagères en Algérie est encore à l´état primaire. Un indicateur du chemin qui nous reste à parcourir pour atteindre le statut ambitionné de pays développé...Il demeure, aussi, un baromètre incontestable de notre degré de civisme. Mohamed TOUATIMohamed TOUATI 00:00 | 29-08-2023 Share