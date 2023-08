Home > Annaba85 Views57 Secs0 Comment Bilan De La Sécurité Routière À Annaba : Près De 300 Accidents En Sept M

Home > Annaba85 Views57 Secs0 Comment Bilan De La Sécurité Routière À Annaba : Près De 300 Accidents En Sept Mois EDITEUR - 28 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les services de la sécurité publique de la Sûreté de wilaya d’Annaba ont enregistré, au cours des sept premiers mois de l’année en cours, un total de 277 accidents de la circulation en zone urbaine, causant 353 blessés et douze décès. Il y a lieu de noter que durant la même période de l’année précédente, 267 accidents avaient été recensés, soit dix de moins, avec quatorze décès (soit deux de plus), ainsi que 365 blessés, soit douze de plus que cette année. Selon les services de la police, ces catastrophes sont principalement imputables aux conducteurs. Ces derniers n’hésitent pas à enfreindre les limites de vitesse, à ne pas maintenir une distance de sécurité adéquate entre les véhicules, à conduire sous l’emprise du stress, à être inattentifs pendant la conduite et même à prendre le volant après avoir consommé des boissons alcoolisées. La Sûreté de wilaya réitère ses conseils à l’attention des automobilistes pour qu’ils observent scrupuleusement les règles du code de la route et fassent preuve d’une prudence réfléchie. Elle met également à leur disposition des numéros d’appel d’urgence, tels que le 1548 (numéro vert) et le 17 (police secours), afin de demander de l’aide ou une intervention. Par ailleurs, elle rappelle aux conducteurs que l’application « Allô Chorta » est disponible en téléchargement. Ahmed Chabi