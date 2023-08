OPGI De Constantine : Vaste Opération De Curage D’avaloirs Et De Cours D’eau EDITEUR - 28 AOÛT 2023 Cliquez po

OPGI De Constantine : Vaste Opération De Curage D’avaloirs Et De Cours D’eau EDITEUR - 28 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Récemment, les services de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) de Constantine ont lancé une vaste campagne de nettoyage et de curage des avaloirs ainsi que des cours d’eau dans plusieurs régions et cités de la wilaya. Cette initiative vise à se préparer à la saison automnale et à anticiper les conséquences des changements climatiques, tout en évitant les inondations, notamment celles qui se produisent de manière soudaine. Les travailleurs et les agents de l’entretien de l’unité Constantine, située à l’Est de la ville, ont entrepris, au cours des deux derniers jours, des travaux dans le cadre de cette opération. Ils ont notamment effectué des activités de nettoyage et de curage des avaloirs extérieurs adjacents aux bâtiments numéros 15, 16 et 17 dans la cité Sakiet Sidi Youcef. De plus, une opération similaire a été menée aux bâtiments 8, 9, 10 et 11 de la cité 320 logements située dans la cité Daksi Abdessalem. Ces actions ont été réalisées conformément aux directives émises par l’OPGI, comme indiqué dans le communiqué de cet organisme. Le service d’entretien de l’unité Ali Mendjeli ouest a participé à une opération en coordination avec la circonscription administrative d’Ali Mendjeli. Cette initiative a englobé une vaste campagne de nettoyage dans le groupement d’habitations n°4 de l’Unité de Voisinage (UV) 3. Les intervenants se sont attelés à collecter les déchets et les matériaux inertes présents dans le périmètre du groupement. Ils ont également pris en charge les déchets obstruant les avaloirs et les cours d’eau, susceptibles de causer des blocages dans la région. D’autre part, les travailleurs et les agents de l’entretien d’Ali Mendjeli-est ont coopéré avec les autorités administratives de cette nouvelle ville pour nettoyer les vides sanitaires et curer les avaloirs adjacents au groupe d’habitations n°1, situé dans l’UV 14, en extension de la cité des 4.000 logements locatifs. Ces opérations ont été mises en œuvre conformément aux directives du wali, Abdelkhalek Sayouda. Elles s’inscrivent dans le cadre d’un plan de travail visant à intensifier les activités de nettoyage dans les zones susceptibles de poser des problèmes en cas d’intempéries, ce qui pourrait mettre en péril la sécurité des citoyens. R. S.