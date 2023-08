Aménagements Urbains À Constantine : Les Chantiers Fleurissent Et Se Multiplient EDITEUR - 28 AOÛT 2023 Clique

Aménagements Urbains À Constantine : Les Chantiers Fleurissent Et Se Multiplient EDITEUR - 28 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Pratiquement toutes les douze communes de la wilaya de Constantine sont actuellement le théâtre d’activités de préparation de la rentrée scolaire et de chantiers, lancés dans le but d’éliminer les zones à problèmes et de prévenir les conséquences néfastes des fortes pluies automnales. Ce phénomène tend à se produire régulièrement en cette période de l’année. De nombreux chantiers sont en cours en parallèle avec les travaux permanents de nettoyage de l’environnement, à l’intérieur et à l’extérieur des villes. Dans ces communes, on peut observer une multitude d’activités en cours, principalement menées par les entreprises municipales dans différents secteurs de la ville. À l’heure actuelle, plusieurs chantiers et opérations sont en cours dans différentes régions. Par exemple, dans les localités d’El Guerah et de Bounouara, relevant de la commune d’Ouled Rahmoune, ainsi que dans le secteur de la délégation urbaine de Constantine, des travaux de nettoyage des lits des oueds ont été entrepris. Dans l’entrée de la ville d’El Khroub, les opérations de nettoyage sont en cours, tandis que le chantier d’aménagement de la trémie des 900 logements approche pratiquement à sa fin. Cette importante infrastructure routière, construite pour faciliter la circulation, pourrait être achevée dans les prochains jours. Par ailleurs, dans la ville d’Ibn Ziad, une vaste opération de propreté et de protection contre les inondations est en cours. De même, à Ali Mendjeli, une initiative similaire vise à préserver l’aspect esthétique de cette nouvelle agglomération et à la protéger des inondations. La commune de Messaoud Boudjeriou a également lancé des travaux similaires pour la même cause. En parallèle, la direction du Commerce a mené d’admirables actions cet été, dans le but de protéger les droits des consommateurs et de préparer la rentrée scolaire. Pour ce faire, une exposition-vente a été organisée, permettant aux consommateurs, en particulier aux parents d’élèves, de trouver aisément des fournitures scolaires à des prix très compétitifs. Mallem