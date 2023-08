Constantine: un budget pour l'entretien des écoles primaires Une enveloppe financière de 330 millions de dina

Constantine: un budget pour l'entretien des écoles primaires Une enveloppe financière de 330 millions de dinars a été allouée pour entretenir et réhabiliter des écoles primaires à travers les différentes communes de la wilaya de Constantine, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya. Ce montant puisé du budget de la wilaya, a été réparti au profit des 12 communes que compte la wilaya, a souligné la même source, précisant que la répartition de la dotation a été effectuée sur la base des rapports techniques établis par les services de la wilaya, ceux des Assemblées populaires communales APC et de la direction locale de l'éducation. La valeur des dotations a été fixée selon les besoins exprimés dans chaque commune, a indiqué la même source, ajoutant que la répartition des budgets a pris en considération l'état des écoles ciblées (état de la structure et des réseaux d'assainissement notamment). L'opération a ciblé jusque-là plus de 100 écoles primaires a fait savoir la même source, rappelant que la mobilisation de ce budget s'inscrit dans le cadre des efforts déployés localement pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves du cycle primaire, notamment dans les régions enclavées et lointaines. 00:00 | 29-08-2023 Share