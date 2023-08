Annaba Le téléphérique toujours cloué au sol Après cinq ans de gel, le téléphérique d'Annaba n'est pas enco

Annaba Le téléphérique toujours cloué au sol Après cinq ans de gel, le téléphérique d'Annaba n'est pas encore opérationnel. A quand la fin de la réhabilitation ?A quand la fin de la réhabilitation ? Et pourtant, le ministre des Transports, Youcef Chorfa avait, rappelons-le, ordonné, lors de son inspection à ce moyen de transport, à ce que les efforts soient redoublés, ainsi que les équipes de travail afin de livrer le projet au plus vite. Or, à ce jour, ce moyen de locomotion qui devait être opérationnel pour cet été, peine à remonter les hauteurs des monts de l'Edough. Et dire que les travaux de réhabilitation du téléphérique avaient été, selon le cahier des charges, limités à moins d'une année. Sauf qu'à ce jour, les télécabines du téléphérique sont toujours clouées au sol. La réalisation de l'infrastructure continue de cumuler d'interminables retards, à la grande déception des habitants de la commune de Séraidi et les estivants de la wilaya d'Annaba. Car, il est important de souligner que, outre la contribution du téléphérique dans le soulagement du secteur du transport entre les deux communes, c'est aussi son apport pour la promotion du secteur du tourisme dans la wilaya. Malheureusement ni le transport ni le tourisme n'ont pu tirer profit de ce moyen de locomotion, ô combien important, tant pour les populations de Séraidi, que pour le secteur du tourisme de la wilaya. On rappelle qu'il est à l'arrêt depuis plus de 4 ans, en raison de l'affaissement d'un pylône, sous l'effet d'un glissement de terrain occasionné par les intempéries qui avaient affecté la wilaya, un certain mois de janvier 2019, plusieurs dates avaient été fixées, annonçant la reprise imminente de l'infrastructure. Mais aucune promesse n'a été tenue. Même constat pour les autorités locales de la wilaya d'Annaba. Ces derniers, lors de chaque visite d'inspection au chantier des travaux de réhabilitation et de maintenance du téléphérique, avancent une date, après la mise en avant des diverses justifications, dont les problèmes techniques entre autres. En tout cas, les années se suivent et se ressemblent et le téléphérique est toujours cloué au sol. Bien que Youcef Chorfa, ministre des Transports avait souligné, en avril dernier que la responsabilité du retard incombe à l'entreprise chargée de l'opération d'entretien et de réhabilitation, surtout que l'enveloppe financière et les moyens matériels locaux et nationaux sont disponibles! Ce qui suppose, selon le ministre, que la cadence des travaux ne devrait en aucun cas être menée au ralenti. Au terme des instructions du ministre, il avait été, rappelons-le, exigé l'accélération de la cadence du rythme des travaux, afin que l'infrastructure soit opérationnelle pour l'été. Or, la saison estivale 2023 tire à sa fin et ce moyen de transport demeure encore «inerte», depuis plus de 4 ans, au cours desquelles plusieurs dates ont été avancées mais aucune d'entre elles, n'a été respectée. À rappeler, le téléphérique Annaba/Séraidi, a bénéficié d'une enveloppe de 30 milliards devant servir à sa remise en état de marche. En attendant cette remise en service qui tarde à se concrétiser, les 8000 habitants de Séraidi, cette commune nichée à plus de 900 mètres au-dessus de la mer, commencent à désespérer, de pouvoir, à nouveau, utiliser ce moyen de transport. Une situation tout aussi dommageable pour la ville d'Annaba pour qui cet équipement constitue un moyen de transport d'une grande importance sachant que la ligne du téléphérique s'étend sur une longueur de 4,1 km (ce qui en fait l'installation la plus longue du continent africain) et assure le transport de 2000 voyageurs par jour, en moyenne. C'est pour dire l'importance de l'infrastructure qui, soulignons-le, évite aux habitants et aux visiteurs de Seraidi, touristes et autres, d'emprunter le sinueux tronçon routier, qui relie le village à Annaba, à bord de véhicules particuliers et de transport en commun avec tous les risques que ce trajet comporte. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 29-08-2023 Share