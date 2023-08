Annaba Le choc des inondations Inondations et fluidité de la circulation sont au menu des préoccupations des autorités locales. Eviter de telles situationsEviter de telles situations L'automne approche à grands pas, apportant avec lui des pluies, souvent abondantes. Pour éviter l'habituel engorgement des bouches d'égouts, l'accumulation des déchets et les inondations par conséquent, la wilaya d'Annaba s'est lancée dans le nettoiement des avaloirs ainsi que le curage des oueds et des cours d'eau. En effet, appréhendant le remake des inondations catastrophiques de 2019, les autorités locales de la wilaya d'Annaba, ont actionné le plan de prévention contre les débordements pouvant être provoqués par les précipitations. Même si la wilaya d'Annaba n'a enregistré aucune inondation conséquente au cours des deux précédentes années, il n'en demeure pas moins que, chaque année, les pluies automnales causent beaucoup de désagréments dûs à l'amoncellement des déchets et des ordures dans les avaloires notamment. Situation provoquant le plus souvent d'énormes embouteillages sur certains axes routiers de la ville. Afin d'éviter cela, une vaste opération de nettoyage et de curage est en cours, ciblant les avaloirs et les oueds, afin d'éviter tout débordement, surtout si l'on tient compte de la vulnérabilité de la ville, qui comporte plusieurs points noirs, lesquels sont le premier facteur des inondations. C'est pourquoi une vaste opération de nettoiement des avaloirs et de curage des oueds est menée à travers toute la wilaya, impliquant l'ensemble des acteurs chargés de cette action, dont entre autres les daïras et les APC, qui travaillent de concert afin de réussir l'opération. Une action qui s'annonce ardue face à la réalité du terrain, en plus de l'incivisme citoyen, car la principale cause de l'obstruction des égouts et du réseau de drainage des eaux pluviales, est ce millier de bouteilles et de sacs en plastique enchevêtrés avec des branchages. Et comme chaque année, d'importants moyens humains et matériels sont affectés, dont des camions hydromécaniques accompagnés de camions-bennes, pour le ramassage de la boue et des déchets qui a ciblé les avaloirs, les systèmes de drainage et les cours d'eau. En plus d'une opération d'envergure d'aménagement de l'oued Forcha, qui déverse dans l'oued Seybouse. À souligner que ce processus s'inscrit dans le cadre des mesures préventives contre les inondations pouvant être occasionnées par les aléas climatiques. Cette campagne de nettoiement et de curage est animée à travers les différentes communes, notamment celles qui sont exposées au péril des inondations. Jusqu'à la mise sous presse, l'opération de curage des réseaux d'égouts, d'évacuation des eaux pluviales, ainsi que les oueds, se poursuivent à travers l'ensemble du territoire de la wilaya. Outre ces mesures anticipatives de prévention contre les inondations, il est utile de noter que mettre fin et de manière plus efficace, au problème des inondations, reste l'achèvement du barrage de Bouhdid. Entre travaux d'aménagement et les embouteillages, Annaba est totalement asphyxiée. Une situation qui coïncide avec les rentrées sociale et scolaire. Angoissés par ce phénomène, les automobilistes sont soumis à une forte pression, notamment avec l'incivisme des uns et l'irresponsabilité des autres. Au titre d'un plan spécial rentrée scolaire, d'importants moyens humains et matériels seront mobilisés à travers l'ensemble du territoire de la wilaya, afin de veiller à la sécurité du collectif des élèves qui s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école, dans moins de deux semaines. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 30-08-2023 Share