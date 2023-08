Préparatifs De La Rentrée Universitaire À Annaba : C’est La Course Contre La Montre Pour Accueillir Les Étudia

Préparatifs De La Rentrée Universitaire À Annaba : C’est La Course Contre La Montre Pour Accueillir Les Étudiants EDITEUR - 29 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Des opérations d’aménagement et de nettoiement des cités universitaires ont été lancées durant la semaine en cours à travers les résidences de la wilaya d’Annaba, en prévision du retour des pensionnaires. Les réfectoires, aussi bien que les pavillons, ont été profondément nettoyés. Les espaces extérieurs ont également été aménagés pour cette nouvelle année. En plus des responsables des œuvres universitaires, des représentants estudiantins ont effectué des visites aux établissements concernés pour faire le constat de l’avancement des opérations. À relever que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé qu’en vertu du dispositif pédagogique adopté en prévision de la prochaine rentrée universitaire, le samedi 9 septembre a été retenu comme date de rentrée pour les nouveaux étudiants ainsi que ceux en deuxième et troisième année, tandis que les enseignants sont invités à rejoindre leurs postes le samedi 2 septembre. La famille universitaire a été invitée à respecter le calendrier du lancement des activités pédagogiques relatives au premier semestre. La période s’étalant du 2 au 8 septembre sera dédiée à la définition de ces activités, en particulier celles relatives à l’accueil des étudiants, notamment les nouveaux, mais aussi celles prévues pour la planification des réunions préparatoires dans les classes. Notons également les activités avec les responsables de filières et de spécialités pour fixer la feuille de route prévue pour le premier semestre. Cette période sera aussi consacrée à la mise en place des comités pédagogiques et des équipes de formation, à la préparation des calendriers de répartition des charges éducatives et au suivi de la disposition des établissements universitaires à enseigner en langue anglaise pour suppléer les éventuelles lacunes. Il s’agit également d’élaborer des tableaux explicatifs au profit des étudiants concernant la liste des différents modules d’enseignement avec leurs coefficients, notamment les modules fondamentaux à acquérir pour l’admission. Toutes ces opérations seront réalisées dans le cadre de la politique « zéro papier » en recourant aux supports numériques dans l’ensemble des établissements universitaires. Les nouveaux bacheliers, quant à eux, en sont à la quatrième étape des inscriptions universitaires qui débutera aujourd’hui, mardi 29 août, pour prendre fin le mardi 5 septembre et sera consacrée à l’examen des cas de transfert. Z. A.