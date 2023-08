Arrêt sur image : Une aire de jeux, dépotoir La Rédaction by La Rédaction 27 août 2023in Annaba A A 0 0 SHARE

Arrêt sur image : Une aire de jeux, dépotoir La Rédaction by La Rédaction 27 août 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 49 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Aussi improbable que cela puisse paraitre, dans le quartier de la Colline rose, des enfants jouent au milieu des ordures ménagères, dans l’insouciance collective. Pire encore, c’est l’APC elle-même qui a installé une aire de jeux pour enfants il y’a de cela plusieurs années à quelques mètres des deux bennes à ordures du même quartier. Au-delà de la question sanitaire et sécuritaire qui est majeure au niveau de cet emplacement réservé aux enfants, il convient de soulever la question de la conscience des responsables du secteur et de l’APC en premier lieu. Est-il sensé d’inculquer à des enfants en bas âge, qu’il est normal de jouer au milieu des ordures ménagères au moment où des chiens errants déambulent en meute pour fouiller les sacs en plastique ? Il est important de préciser que quelques années après l’aménagement de cette aire de jeux, les deux bennes à ordures, en très mauvais état, sont toujours les mêmes et à leur place. La population du quartier a, quant à elle, quadruplé en un temps record du fait des nombreuses promotions immobilières qui ont poussé tout autour des anciennes habitations. Seulement, tous les habitants des quartiers de la zone sont contraints de déposer leurs ordures ménagères au niveau du même point pour assurer la récolte des déchets. Evidemment, la situation devient vite incontrôlable. Les habitants des trois résidences BOT, du site LSP de la Colline rose, de la résidence El Yasmine, de l’AADL et des maisons individuelles dans la partie supérieure d’Oued Forcha, se dirigent quotidiennement vers ces deux bennes à ordures pour déposer leurs déchets domestiques. En d’autres termes, même la levée des ordures la plus régulières ne serait en mesure d’éviter que ces deux bennes à ordures ne débordent dès les premières heures du matin. Par : M.L