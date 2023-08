Exclusif : Le Téléphérique Annaba/Seraidi, Le Wali Annonce La Date De Sa Remise En Marche EDITEUR - 18 AVRIL 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) B.Salah-Eddine Dans une déclaration exclusive faite, aujourd’hui mardi 18 avril, au quotidiennement l’Est-républicain, le wali d’Annaba, Djamel-Eddine Berimi, a annoncé la date de remise en exploitation du téléphérique reliant la plaine Ouest d’Annaba à Seraidi, sur un trajet de 13,3 kilomètres. A l’arrêt depuis des années, le téléphérique sera remis en service avant la fin de l’année en cours. En effet, le chef de l’exécutif de la wilaya d’Annaba, a tenu à rassurer la population locale, à ce sujet, que tous les équipements importés sont actuellement sur le site et que les travaux de réhabilitation de la télécabine en question sont en bonne voie. Le wali d’Annaba, a annoncé que l’entreprise en charge de sa réparation a fixé le mois de septembre prochain pour sa réception. L’annonce de la remise en service de ce moyen de transport d’une grande importance, ne manquera pas de susciter un soulagement aux 10.000 habitants environ du petit village de montagne niché à 900 mètres sur les hauteurs du mont Edough, qui se déplacent régulièrement entre la ville d’Annaba et celle de Séraidi Très prisé par les annabis et les visiteurs, ainsi que les amoureux de la nature, le téléphérique Annaba/Séraidi, qui couvre un trajet de 4 km à vol d’oiseau, permet, outre aux passagers de voyager à l’aise et de contempler, en même temps, les sites merveilleux du majestueux et paradisiaque Djebel l’Edough qui surplombe la ville