Hure De Sanglier Découverte À Sidi Amar (Annaba) : De La Viande Porcine Dans Nos Assiettes ? EDITEUR - 31 AOÛT 2023 Des riverains, de passage sur la route reliant la ville d'El-Hadjar à Sidi Amar, ont été surpris de découvrir, abandonnés en bordure de l'accotement de cette voie, la peau et la tête (appelée « hure ») d'un sanglier qui avait été dépecé et probablement vendu aux consommateurs. Cette découverte, qui a défrayé la chronique, fait écho à la mise en lumière, il y a quelques mois, d'un abattoir clandestin d'ânes à Dréan. En effet, cette viande asine avait été vendue à Annaba sous forme de merguez, selon les personnes impliquées. On craint un scénario similaire à la suite de cette affaire de sanglier. Et pour cause, des bouchers, peu scrupuleux, n'hésitent pas à mettre en vente des viandes en les faisant passer pour du bœuf et à en fixer le prix en conséquence. Pour rappel, les contrôles effectués par les services de police et de la direction du Commerce ont conduit à la saisie de quantités considérables de viandes impropres à la consommation humaine. Le dindon de la farce est bien le père ou la mère de famille qui, sans le savoir, ont été dupés par des bouchers avides cherchant uniquement à réaliser des profits. La vidéo diffusée par des internautes, montrant la peau et la tête découvertes, a suscité beaucoup d'attention, chacun exprimant son indignation face à cette menace pour la santé des foyers. A. C.