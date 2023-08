Montpellier : Mamadou Sakho vers un départ en Arabie Saoudite ? Article de La rédaction • 26m LES MARCHÉS AUJO

Montpellier : Mamadou Sakho vers un départ en Arabie Saoudite ? Article de La rédaction • 26m La situation est floue concernant Mamadou Sakho qui n'est pas un titulaire indiscutable à Montpellier. Un départ vers les pays du Golfe pourrait être envisagé. Mamadou Sakho. Mamadou Sakho. © Icon Sport La situation est floue concernant Mamadou Sakho qui n'est pas un titulaire indiscutable à Montpellier. Un départ vers les pays du Golfe pourrait être envisagé. Quel avenir pour Mamadou Sakho ? Le défenseur central français de 33 ans pourrait quitter le Montpellier Hérault dans les prochains jours. En effet, selon l'Equipe, un départ pourrait être envisagé par le joueur qui semble être redescendu à la cinquième place dans la hiérarchie des défenseurs centraux dans l'esprit de Michel Der Zakarian (Kouyaté, Estève, Jullien et Omeragic). Selon les dires de son président, l'ancien joueur de Liverpool devrait privilégier une fin de carrière en jouant plutôt qu'à rester encadrer les jeunes de l'effectif héraultais. C’est voté, l’Etat paye vos panneaux solaires si vous habitez dans ces codes postaux ! C’est voté, l’Etat paye vos panneaux solaires si vous habitez dans ces codes postaux ! Sponsorisé Subventions Écologiques Un départ du joueur arrangerait les finances du MHSC Ainsi, un départ du défenseur international français arrivé à Montpellier en 2021 et qui toucherait environ 150.000€ par mois serait bénéfique pour les caisses du club présidé par Laurent Nicollin. Si le joueur n'a pas totalement exclu la possibilité de rester dans le but de se battre pour récupérer sa place dans le onze, il scruterait notamment la possibilité de rallier l'Arabie Saoudite. Pour rappel, le mercato saoudien se termine une semaine après la fin de la période des transferts en France.