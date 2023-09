Une semaine de m...e! par Belkacem Ahcene-Djaballah Vraiment, une semaine de m...e que celle finissant le mo

Une semaine de m...e! par Belkacem Ahcene-Djaballah Vraiment, une semaine de m...e que celle finissant le mois août : l'Algérie qui n'est pas acceptée comme membre à part entière des Brics, nos athlètes sélectionnés aux Championnats du monde à Budapest qui reviennent bredouilles, le Csc et l'Aso qui se font éliminer en compétitions internationales de foot, aucun club algérien dans la nouvelle « African Football League » qui va démarrer en octobre, des dizaines de morts par noyades en mer ou dans des plans d'eau, des dizaines de morts suite à des accidents de la circulation, le prix des œufs qui augmente, la chaleur suffocante, pas assez de belles figues sur le marché, la Covid qui pointe son nez, du botulisme, la nomination d'un président de la Faf qui traîne, les prix des services touristiques et des piscines inabordables, les déchets managers jetés à tort et à travers faisant courir le risque « tigro-moustiquier » tout ceci sans compter les incendies monstres au Canada (où se trouvent quelques dizaines de milliers de nos compatriotes émigrés), en France (où se trouvent quelques millions de nos compatriotes émigrés ) et en Grèce (où certainement se retrouvent, de passage, quelques dizaines sinon plus de nos compatriotes « harraga »). Une semaine de m...e, disais-je ! Bien sûr, on a vu pire et il y a, ailleurs, bien pire : la guerre ukraino-russe (avec ses conséquences sur l'approvisionnement international, surtout les pays africains, en céréales), les tensions sino-taïwanaises, les incendies à Maui (Hawaï) et les inondations en Chine, la famine en Ethiopie, le déversement, graduellement jusqu'en 2050, en mer (océan Pacifique) de 1,3 million de m3 d'eaux polluées de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima, les émeutes en France et autres règlements de comptes entre trafiquants de drogue à Marseille, le terrorisme islamiste dans les pays du Sahel et les menaces d'interventions étrangères au Niger, la crise au Soudan, un président de fédération de foot (espagnole) qui embrasse sans lui demander son avis, en en public, une des joueuses championnes du monde. Une semaine de m...e ! Heureusement, le prix du kilo de sardine a connu une baisse, celui du pétrole s'est stabilisé à la hausse, une station de vélo en libre-service a été lancée aux Sablettes d'Alger, un parc de loisirs a été inauguré, toujours à Alger et deux grands complexes agro-alimentaires ont été récupérés à Boumerdès après plusieurs années d'abandon. Heureusement, pour ce qui concerne les Brics et l'athlétisme, les postes les plus représentatifs, actuellement les plus médiatiques de notre « aura » internationale, que les portes restent ouvertes, avec le prochain Sommet et les Jeux olympiques de Paris. Il s'agit seulement, les premiers dépits digérés, de s'y préparer dès maintenant. Mais, cette fois-ci, avec sérieux, rigueur, réalisme et précision pour « réussir » les minima réellement exigés et plus, avant toute candidature. Surtout, rester loin des conseils des experts et analystes « en tout », les journalistes y compris, qui pullulent aussi bien dans notre presse que sur les réseaux sociaux et qui, généralement, brossent toujours dans le sens des poils. C'est ainsi que juste avant les tenues du Sommet des Brics et du Championnat du monde d'athlétisme, on a chanté (ou fait chanter ?) victoire trop tôt, pleines pages, pleins écrans et pleins « posts ». Bref, en l'absence d'expertises encore plus fines des situations, celles se nourrissant aussi et surtout dans les coulisses, celles qui vont au-delà de ce que l'on nous apprend sur les bancs de nos « grandes » écoles et de nos facultés, on a vendu « la peau de l'ours avant de l'avoir abattu » et/ou on a « mis la charrue avant les bœufs » et après les échecs, on s'est vite mis à accuser tous les « autres » : les néo-impérialismes, les alignements et les non-alignements, les positions géographiques, les arbitres, l'argent trop largement distribué, l'impréparation, le Pib, le manque de moyens et de soutiens, l'étatisme, le libéralisme, l'algéro-islamophobie. Un peu de tout, de tout un peu et du n'importe quoi !