Cimetière Zaghouan D’Annaba : Profanations À Coups De Bulldozers ! EDITEUR - 2 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour par

Cimetière Zaghouan D'Annaba : Profanations À Coups De Bulldozers ! EDITEUR - 2 SEPTEMBRE 2023 Un vendredi noir au cimetière Zaghouan d'Annaba, où l'on dénonce la destruction d'anciennes sépultures et la mise à nu de dépouilles. Des photos horribles prises sur les lieux ont été diffusées sur les réseaux sociaux par le parti du Front de la Justice et du Développement (FJD) d'Annaba, qui a saisi à cette occasion les autorités civiles et sécuritaires pour mettre un terme à ce crime. Plusieurs tombes à Zaghouan, le plus ancien cimetière de la ville, ont été profanées à la suite de travaux de construction d'un chantier. Cette accusation émane du le chef du bureau exécutif de la wilaya du parti islamiste. Dans un communiqué, il lance un appel urgent aux autorités locales pour qu'elles interviennent immédiatement concernant les travaux en cours aux abords du cimetière. Dans une lettre de dénonciation adressée au wali d'Annaba, le parti Adala va plus loin en affirmant : « Les travaux de terrassement qui y ont été effectués ont entraîné d'importants dommages aux tombes, mettant à nu des ossements subrepticement camouflés et non déclarés ». Sur les réseaux sociaux, les internautes s'interrogent sur la nature de ces travaux en raison de l'absence d'une signalisation de chantier indiquant la qualité des travaux et les informations qui y sont associées, comme la référence du permis de construire, la durée de réalisation, le maître d'ouvrage, les études préalables, etc. Salah-Eddine