Réserve Naturelle De Djebel Ouahch À Constantine : Mobilisation Pour Sauver Le Poumon De La Ville EDITEUR - 2 SEPTEMBRE 2023

Pendant ces derniers jours, les citoyens de la ville des ponts ont été agréablement surpris de constater une multiplication des initiatives visant à revaloriser et à protéger la zone forestière de Djebel Ouahch, ses lacs, et toute la nature qu'elle renferme. Cette réserve constitue, en quelque sorte, le poumon de la ville, fournissant l'air qu'ils respirent. La dernière de ces initiatives, menée par le bureau de wilaya de l'Union algérienne de promotion du tourisme et de la protection de la nature, s'est traduite par l'organisation d'une campagne de sensibilisation visant à interpeller la conscience civique de citoyens de tous bords pour les sensibiliser à la richesse naturelle de cette réserve, qui a longtemps été négligée et qui dépérit dans l'indifférence, avec une diminution dangereuse de sa couverture végétale. Cette manifestation a eu lieu sur la place du 1er novembre, en plein centre-ville de Constantine, et a été organisée par une coordination constituée des directions des Forêts, de la Protection civile de la wilaya, et de l'Environnement, ainsi que des Scouts Musulmans Algériens (SMA). Au cours de cette manifestation, d'amples explications ont été fournies au nombreux public présent, mettant en avant la nécessité vitale de protéger la couverture végétale de cette réserve, ses espaces forestiers, et l'importance de l'attention qu'il faut lui accorder pour éviter la pollution. Les organisateurs ont également souligné l'importance pour les personnes se rendant en villégiature dans cet endroit d'adopter une discipline civique irréprochable afin de ne pas le polluer. Des brochures et des prospectus ont été distribués à cette occasion. Par ailleurs, on déplore toutefois l'absence des organisations de la société civile actives dans ce domaine, dont les membres semblaient encore être en vacances lors de cette manifestation. A. M.