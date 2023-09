Nouveau coup d'éventail ? Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 02-09-2023, 11:00 Des lecteurs d'en face me reproc

Nouveau coup d'éventail ? Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 02-09-2023, 11:00 Des lecteurs d'en face me reprochent ma haine antifrançaise. Dénoncer le néocolonialisme français serait-il le signe d'un positionnement antifrançais ? Nous sommes en train de vivre la seconde et véritable indépendance des pays africains encore colonisés économiquement. Le Mali qui va contrôler ses ressources aurifères grâce au nouveau code minier, gagnera 300 à 600 milliards de francs CFA (497 à 995 millions de dollars). Cet argent manquera aux oligarques français. Au Niger, les pertes seront beaucoup plus importantes. Et c'est la raison pour laquelle la France peut aller jusqu'à rééditer un nouveau «coup d'éventail» à travers le feuilleton de son ambassadeur... M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 02-09-2023, 11:00