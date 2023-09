L’université recrute 10.000 enseignants : La plus grande opération depuis l’indépendance Dans la plus grande opération de recrutement qu’a connue l’université algérienne depuis l’indépendance, pas moins de 8.000 maîtres assistants classe B procéderont, aujourd’hui, à la signature de leur PV d’installation au niveau de différents établissements universitaires à travers le territoire national, a déclaré le conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Dr Abdelkrim Taferguennit. Celui-ci a indiqué qu’il s’agit d’une opération de recrutement exceptionnelle et la plus importante dans l’histoire de l’université algérienne, ajoutant que ces nouveaux maîtres assistants viendront ainsi renforcer l’encadrement dans 107 universités et écoles supérieures relevant du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au titre de l’année 2023/2024. Il citera à titre d’exemple le cas de l’université de Bab Ezzouar qui a bénéficié de 306 postes dans le cadre de cette opération. Le Dr Taferguennit a fait savoir que ces enseignants, titulaires des diplômes de magistère et de doctorat, étaient au chômage, précisant que cette opération vient en application des instructions du président de la République à l’effet d’éradiquer le chômage parmi les détenteurs de diplômes de magistère et de doctorat. «Suite à une proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, approuvée lors du conseil des ministres du 14 mai 2023, décision a été prise de procéder à cette grande opération de recrutement, et ce, après des consultations avec différentes parties concernées à savoir le ministère des Finances, le ministère du Travail et la fonction publique», a-t-il ajouté, faisant part, également, du recrutement de 1.409 maîtres-assistants hospitalo-universitaires et de 693 enseignants-chercheurs classe B au niveau des centres de recherche. Le Dr Taferguennit a indiqué qu’avec un total de plus de 10.000 postes budgétaires, la masse salariale de ces nouveaux recrutés est estimée à 14 milliards de dinars par an, tout en soulignant que l’opération vise à faire baisser le taux de chômage parmi les diplômés et à améliorer l’encadrement pédagogique dans les universités à travers le pays. «Après cette opération de recrutement, le ratio en matière d’encadrement de l’université algérienne va passer d’une moyenne d’un enseignant pour 25 étudiants à un enseignant pour moins de 23 étudiants, ce qui nous rapproche de la norme universelle qui est d’un enseignant pour 20 étudiants» a-t-il dit, précisant que ce taux diffère selon les sciences humaines et les sciences technologiques. Améliorer le taux d’encadrement Le conseiller du ministère a fait savoir que d’autres concours seront organisés au cours des prochains mois qui visent à éradiquer complètement le chômage parmi les porteurs de diplômes de magistère et de doctorat mais aussi à améliorer le taux d’encadrement pour atteindre la norme universelle. « Il va y avoir d’autres opérations pour le recrutement d’autres enseignants qui seront organisées prochainement et qui concerneront cette catégorie de diplômés», a-t-il dit. Selon le même responsable, leur nombre n’est pas important et ils peuvent être recrutés prochainement. «Nous sommes actuellement en pleine négociation avec la fonction publique pour débloquer des postes budgétaires avant de procéder à l’organisation de concours au profit de ces diplômés, et ce, dans les plus brefs délais.» Le Dr Taferguennit a, par ailleurs, fait état de l’utilisation de la numérisation dans cette grande opération de recrutement des maîtres assistants classe B. «Toutes les étapes liées à cette démarche se sont déroulées via une plate-forme numérique depuis l’inscription et le dépôt du dossier jusqu’à la proclamation des résultats du concours en passant par la phase des recours», a-t-il expliqué, précisant que les entretiens se sont déroulés en présentiel devant un jury. «Le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui a franchi un pas très important en matière de numérisation, vise, à travers son utilisation dans le domaine du recrutement, à garantir une meilleure traçabilité et une équité des chances. Kamélia Hadjib