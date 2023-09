C’est quoi l’abaya, cette tenue qui vient d’être interdite à l’école par Gabriel Attal ? éducation Suivre ce sujet Écrit par Joséphine de Rubercy | Le 28.08.2023 à 12h39 Modifié le 28.08.2023 à 17h29 Dimanche 27 août, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires. Un choix qui fait polémique, à une semaine de la rentrée des classes, et qui divise les Français·e·s. Mais qu'est-ce que l'abaya, et pourquoi cette tenue est-elle au centre des débats ? On fait le point. Après plusieurs mois de débat, il a tranché. Gabriel Attal a annoncé, ce dimanche 27 août, alors qu’il était invité sur le plateau du journal de 20 heures de TF1, que l’abaya allait désormais être interdite à l’école, rapporte Libération. Une décision qui survient une semaine avant le retour en classe des élèves français et la veille de la première réunion de rentrée du nouveau ministre de l’Éducation. "On ne pourra plus porter l’abaya à l’école. Je vais m’entretenir cette semaine avec les directeurs d’établissements à ce sujet", a-t-il déclaré, défendant une mesure "nécessaire et juste". "L’école de la République s’est construite autour de valeurs fortes, notamment la laïcité. La laïcité, c’est une liberté, pas une contrainte. Vous ne devez pas être capable de déterminer la religion d’un élève en rentrant dans une classe", s’est-il justifié. Qu’est-ce que l’abaya ? Mais c'est quoi, l'abaya ? Selon Le Robert, il s’agit d’un long vêtement féminin qui couvre l’ensemble du corps, à l’exception du visage et des mains. Ces robes sont traditionnellement portées par les femmes pour cacher leurs corps dans les pays musulmans, notamment en Arabie saoudite, dans les pays du golfe Persique ou encore au Maghreb. Ces derniers mois, ce vêtement, de plus en plus porté par les collégiennes et les lycéennes, a fait l’objet de plusieurs signalements sur le territoire. Se situant dans une zone grise de la loi de mars 2004, qui interdit "le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse", le port de l’abaya était jusqu’à présent soumis à la réglementation des établissements scolaires, qui devaient donc juger eux-mêmes s’il manifestait ou non ostensiblement une appartenance religieuse. Mais ces derniers demandaient des "consignes claires" et une plus ample clarification de la loi de la part de l’État. Signe religieux, héritage culturel ou effet de mode ? Si la question du port de ce vêtement à l’école fait l’objet de tant de débats et de controverses, c’est parce que son lien avec la religion musulmane est assez ambigu. Pour certain·e·s, l’abaya n’est pas directement associée avec ce culte, mais plutôt à des coutumes et à un héritage culturel. C’est notamment le point de vue d’Anne-Laure Zwilling, anthropologue des religions au CNRS, qui a estimé auprès de Franceinfo que, "si l'abaya était un vêtement religieux, toutes les musulmanes devraient la porter". Or, selon elle, aucune obligation n’est dictée dans aucun texte. La robe n’est d’ailleurs pas répandue dans l’ensemble du monde musulman. "Qu'elle soit portée pour des motifs religieux, c'est autre chose", a ajouté l’experte. Par ailleurs, comme le rappelle Madmoizelle, le Conseil français du culte musulman (CFCM) ne reconnaît pas ce vêtement comme religieux. Sur le même sujet ⋙ Laïcité : un lycéen sur deux favorable au port de signes religieux dès le collège ⋙ Une campagne célébrant "la liberté dans le hijab" fait polémique, le Conseil de l'Europe la retire Pour d’autres, au contraire, cette tenue est forcément un marqueur d’appartenance à la religion musulmane. Porter une abaya "conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse", a indiqué dans les colonnes du Parisien, en juin dernier, Iannis Roder, membre du Conseil des sages de la laïcité. Même avis pour la secrétaire d'État en charge de la Citoyenneté, Sonia Backès, qui a assuré au micro de Franceinfo, en octobre 2022, que ces vêtements étaient "bien sûr des marqueurs religieux". "Est-ce que quand on n'est pas de religion musulmane, on porte des abayas ? La réponse est 'non'", avait-elle conclu. Enfin, outre son lien ou non avec le culte musulman, plusieurs spécialistes pointent un effet de mode. C’est le cas d'Agnès Andersen, responsable du syndicat ID-FO, qui conçoit que certaines élèves peuvent avoir des "visées prosélytes", mais qui précise que d’autres jeunes filles peuvent simplement vouloir porter l’abaya pour "couvrir leurs rondeurs, imiter la copine, trouver la tunique jolie, pas chère… que sais-je encore", a-t-elle déclaré au journal Paris-Normandie en juin dernier. Mais comment différencier le port religieux, le port culturel et le port par effet de mode ? La solution évoquée par certain·e·s : juger au cas par cas la motivation et l’intention de chaque élève portant l’abaya. Soit une solution… impossible.