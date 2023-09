Malaise à la municipalité d’Annaba : La rentrée sociale s’annonce houleuse La Rédaction by La Rédaction 3 sept

Malaise à la municipalité d’Annaba : La rentrée sociale s’annonce houleuse La Rédaction by La Rédaction 3 septembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 33 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le siège de la l’APC d’Annaba était en effervescence, hier dimanche, où le malaise a atteint le point de non-retour. Le marasme et la situation chaotique au niveau de la municipalité sont à leur paroxysme. Ainsi, les 26 opposants à la gestion catastrophique du maire d’Annaba, notamment le gel des activités de la 4e ville d’Algérie, demandent carrément sa démission. Réunis, hier à 10 heures du matin, devant l’entrée de l’Hôtel de ville, ils sont on ne peut plus décidés dans leurs revendications avant que la situation ne s’aggrave en allant vers le blocage et le gel des sessions et des approbations des projets, même ceux des citoyens, jusqu’à expiration de son mandat en 2026. Après la lecture du communiqué de dénonciation devant les journalistes, les citoyens et les membres de l’APC, les contestataires menacent de fermer carrément le siège de la commune. Quant au maire, il refuse de tenir une session par crainte d’être expédié et chassé par les 26 membres de l’APC opposants farouches à sa gestion en usant et abusant de sa qualité de maire. En terme légal, le retrait de confiance n’est pas évoqué dans le règlement qui régit les Collectivités locales. L’unique solution demeure le blocage ou le gel. Durant ses 2 années de gestion, le P/APC Annaba a fait preuve de dépassement, de cumul des erreurs de gestion en gérant la ville comme un bien personnel sans concerter les élus et tous les membres de l’Exécutif municipal qui refusent de se mêler à ses scandales. Le dernier en date concerne le dossier des dépenses du CHAN 2022 dont le pole pénal et économique d’Alger a été chargé de l’enquête. Accusant scandale à un autre, ceci a engendré moult plaintes contre le maire et ses membres de l’exécutif qui obéissent à ses directrices illégales. Ainsi, les élus ne peuvent plus assumés les nombreuses critiques destructrices qui fusent de la part des administrés estimant avoir une part de responsabilité dans cette situation par leur silence. Les 26 membres élus qui constituent la majorité, ont observé sous un soleil de plomb un sit-in de dénonciation devant la municipalité. Ils sont unanimes à bloquer au maire l’accès à son bureau, confirment nos interlocuteurs. Le P/APC d’Annaba a été lâché même par les 4 membres de son parti HMS qui ne veulent plus cautionner sa gestion médiocre. Le nombre des élus opposants signataires de ce communiqué de dénonciation a augmenté jusqu’à 30, confirment encore nos sources. Cette liste demeure ouverte. Aussi, il est à noter l’attitude du P/APC à narguer les opposants. La motion de dénonciation a été signée par 4 élus HMS, 10 RND et 12 Front du Moustaqbel. Il est fort probable qu’elle sera renforcée par les 6 autres membres de l’exécutif suspendus sur injonction du maire lui-même. La crise s’accentue et les pouvoirs publics doivent s’ingérer pour dénouer cette crise à même de prendre les solutions qui s’imposent. Par : Amar Ait Bara