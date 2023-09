Réaménagement de la placette Emir Abdelkader : L’édile de Seraidi menace l’entreprise chargée du projet La Réd

Réaménagement de la placette Emir Abdelkader : L’édile de Seraidi menace l’entreprise chargée du projet La Rédaction by La Rédaction 2 septembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 31 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Depuis son installation à la tête de sa commune de naissance, le maire de Seraidi, M. Ali Rachedi, avait, comme principal objectif, le réaménagement de la placette centrale de Seraidi qu’est la placette Emir Abdelkader. Lieu des rendez-vous quotidiens des habitants de la commune, cette placette est, à elle seule, un emblème de Seraidi. Aujourd’hui et alors que les travaux ont avancé dans les temps, M. Ali Rachedi est on ne peut plus en colère. Et pour cause, selon lui, l’entreprise chargée du projet n’aurait pas respecté les plans et aurait fait un travail «bâclé» malgré les délais importants qui lui ont été accordé. Via un live Facebook, le responsable, qui a eu la réserve de ne pas citer le nom de l’entreprise, a donné à cette dernière un ultimatum d’une semaine pour rattraper les malfaçons visibles sur le site. Sans quoi, il refusera de payer l’entrepreneur ayant initié les travaux. Contacté précédemment par Le Provincial, M. Ali Rachedi a fait savoir qu’une enveloppe estimée à 2,444 milliards de centimes, allait être allouée au projet. Ce dernier a été prescrit dans le cadre du programme communal de développement (PCD) et est sensé être réalisé dans un délai de trois mois. «L’entreprise de réalisation a demandé un délai de 6 mois pour l’achèvement des travaux. Mais, j’ai demandé que cette durée soit réduite à 3 mois», a précisé l’édile de Seraidi. Les rendus 3D du projet, diffusés sur la page du maire, promettent un changement significatif de la vitrine du village, sans pour autant toucher à ses caractéristiques urbaines et historiques. En effet, si le caractère urbain s’inscrit dans un design contemporain, des touches rappelant qu’on est à Seraidi ont été subtilement ajoutées pour ne rien faire perdre à l’authenticité de ce lieu. Cela va sans dire que la nouvelle de la rénovation des lieux a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les habitants de la commune qui ont même pris part à sa planification en choisissant les plantes qui allaient venir l’embellir. En effet, suite à des échanges avec les habitants au niveau de la même placette, le maire s’est entendu avec ses derniers sur le choix de l’hortensia pour embellir la place centrale du village. Fleur emblématique de Seraidi, celle-ci a été choisie à l’unanimité par les habitants qui sont impatients de reprendre leurs cafés sur la placette Emir Abdelkader. Par : M. L