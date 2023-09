Annaba / Assemblée Populaire Communale : Un Front Anti-Maire Serait-Il Né ? EDITEUR - 4 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le président de l’Assemblée Populaire Communale (APC) d’Annaba, Youcef Chouchène en l’occurrence, a fait l’objet d’un désaveu massif de la part de ses pairs hier, dimanche 3 septembre. Ceux-ci disent dorénavant refuser de travailler et menacent de geler leurs activités au sein de cette assemblée si le maire refuse de démissionner. Un groupe de 26 membres, parmi les 43 élus du Conseil communal populaire d’Annaba, réclame sa tête. En effet, dans une pétition adressée au journal, les contestataires expriment leur « rejet absolu » et « leur position unifiée quant à « l’impossibilité de continuer de travailler sous la présidence du maire actuel, M. Youcef Chouchène ».Lors d’un point de presse animé par les contestataires, ces derniers exigent la démission du concerné et l’ouverture d’une enquête sur sa gestion. Ils lui reprochent de nombreux dépassements.Il s’agit notamment de « l’échec de la politique de développement dans la commune », « la dégradation catastrophique en matière d’environnement », et « unesaison estivale ratée en raison d’une mauvaise préparation et d’une incapacité à fournir les moyens nécessaires ». Un « défaut de préparation de la rentrée scolaire entraînant inévitablement son échec », le « non-respect des outils de reconstruction », ainsi que « l’échec de la contribution de la municipalité dans l’aspect social », sont également mentionnés.Selon les protestataires, tout cela est dû à « l’incapacité et l’inefficacité du maire dans la gestion d’une municipalité de la taille d’une ville à l’histoire séculaire ». Ils estiment qu’en raison de son « fanatisme », « exclusivité dans les décisions », « manque de retour aux travaux des comités du conseil », et de son « intransigeance dans les réunions », le mécontentement est généralisé, tant parmi les élus que la population. Nous avons tenté de joindre le maire d’Annaba afin d’obtenir son avis et sa position dans cette affaire, cependant, il était injoignable durant la journée d’hier, dimanche 3 septembre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. RC