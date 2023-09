Chambre haute, Chambre basse, pot-de-chambre, Enaâm Sidi au garde-à-vous ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 05-09-2023, 11:00 Fort heureusement, les fabricants de fournitures scolaires n’ont pas pensé à mettre une date de péremption sur leurs articles. Imaginez un peu, nous serions… … obligés d’en racheter aujourd’hui ! Oulla ! Je vous préviens tout de suite, éloignez les enfants ! S’ils ont le Soir d’Algérie entre leurs petites mimines et qu’ils zyeutent la dernière page, arrachez-leur vite des mains ce canard. Si, par malheur, ils se préparent à visionner ma chronique vidéo, je vous invite à vous transformer urgemment en «requin bleu» et à couper le câble internet qui alimente votre maison. Bess’mah. Pourquoi toutes ces précautions et ces warnings ? M’enfin ! Vous n’êtes pas au courant ? C’est chaud ! S’khen ellaâb ! Caliente ! Le président du Sénat marocain, en fait, le patron de la Chambre haute du royaume de Cannabis-Land, enaâm mayara, c’est son nom – atchoum et à vos souhaits — se rend en Israël ce jeudi. Après-demain, donc. Et il va où exactement, Si Enaâm ? Il se rend à la Knesset. Le Parlement de cette entité. C’est aussi une Chambre. Là-bas, ils l’appellent «Chambre Monocamérale». Bon ! Ce monocamérale veut tout simplement dire que Aândhoum, chez eux, ou plus exactement pas chez eux, ils n’en ont qu’une de Chambre. Donc, forcément, le Enaâm de la Chambre Haute dial Moughrib ne peut qu’aller dans cette Chambre-là. Mais ça ne suffit pas à ma curiosité. La Chambre israélienne est-elle située en hauteur, au niveau du sol… volé, spolié, colonisé, en entresol ou entre deux étages, avec, intercalée, une salle de tortures ne figurant dans aucun plan d’évacuation incendie de l’immeuble ? Ce qui, au passage, est plutôt ballot, voire d’une imprudence folle. Mais Enaâm n’en a rien à cirer des plans d’évacuation des pompiers pour la Knesset. Il a quitté sa Chambre Haute et s’apprête à en intégrer une autre de Chambre ce jeudi. Le rendez-vous de sa vie. Comment vous dire ? Il se sent tout chose, le Enaâm ! Emoustillé au diable. Traversé par des fourmillements aux membres. Les membres de toute sa Chambre Haute qui l’ont mandaté pour aller essayer cette autre Chambre «amie». En bon émissaire, dévoué, empreint bla djeddou d’un sens du sacrifice profond, très profond, insondable selon les dires de certains, Enaâm va pouvoir exposer les positions du Maroc à la Knesset, la Chambre à usage unique d’Israël. Toutes les positions. En détail. Il apportera des explications lorsqu’on lui en demandera. Si besoin, et les besoins sont, paraît-il, énormes dans la Chambre israélienne, il devra faire montre de disponibilité, de souplesse, d’esprit d’ouverture et éviter de se contracter dès la première remarque ou demande un peu trop pressante de ses interlocuteurs, les tenanciers de la Knesset. En un mot comme en sang, Enaâm devra payer de sa personne. Pourra-t-il ensuite regagner le royaume et monter, remonter jusqu’à sa Chambre Haute ? Grimper aux étages supérieurs. Enchaîner les marches et contremarches ? Avaler les paliers, jusqu’à la dernière goutte ? Shabbat-Shalom que je n’en sais rien ! Moi, je me contente juste de fumer du thé pour rester éveillé au cauchemar d’Enaâm qui continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 05-09-2023, 11:00