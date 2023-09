La COP 28 et le langage non commun par Abdou BENABBOU Il est difficile de se débarrasser d'une attente avec scepticisme envers le sommet africain sur le climat qui se tient aujourd'hui au Kenya. Organisé pour préparer des propositions africaines à la COP 28, il présente une croisée d'intentions et de faits contradictoires pour un problème crucial posé par le climat. Les problèmes mondiaux actuels n'offrent de place qu'à des conciliations étriquées par des intérêts inconciliables entre les Etats. Il n'est pas aisé d'entrevoir une concrétisation des recommandations qui seront émises par les Africains à la COP 28 quand elle-même est sujette à de fortes dissensions pour affronter les défis climatiques. Tous les Etats sans exception, au progrès avéré et reconnu excellent à offrir à la vue et l'écoute leurs côtés jardins, mais ils sont revêches quand on aborde avec eux les tares de leurs côtés cours. Le dilemme est que très souvent, sinon toujours, leur progrès et leur avance sont déployés et fructifiés en contradiction avec la préservation de la nature. Sur beaucoup de sujets d'une importance capitale, les vœux sont toujours antinomiques avec la réalité. Comment donc se pencher avec objectivité et sincérité sur les doléances lourdes qui seront faites par le sommet de Nairobi censé trouver un langage commun pour le développement et le climat ? Les desiderata africains et des pays émergents n'ont pas toujours été entendus avec une sincère disponibilité. La coopération et l'entraide sont guidées par des considérations et des intérêts propres à chaque pays aidant. Chacun veille à la préservation de sa chasse gardée et quand on aborde les richesses africaines, on fait mine d'ignorer qu'elles figurent parmi les causes à l'origine des phénoménales tempêtes en tous genres qui bouleversent le monde. On trouve ces causes dans le phénomène de la migration. Dans la violence et la faim qui s'étendent partout. Le climat n'est pas uniquement une affaire d'air et de notice en pointillé. Il est d'abord question d'oxygène à dispenser avec équité à tous les vivants.